Депутат Андрей Холодов от партии Слуга Народа рассказал о возможной передаче Укрзализныци немцам

Журналист Politeka пообщался с депутатом о передаче железной дороги немцам. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца). Ведущий рассказал о последних событиях в связи с этим вопросом:

"Изначально премьер-министр Алексей Гончарук сказал о том, что правительство хочет отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn управление на 10 лет "Укрзализныцею". Министерство инфраструктуры подписало с самым большим немецким железнодорожным оператором меморандум о взаимопонимании. Но немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn имеет намерения давать исключительно консультационные услуги "Укрзализныце", а не управлять ею. Вчера вечером Алексей Гончарук, премьер-министр Украины написал на своей страничке", - отметил ведущий Politeka.

Далее приводятся слова премьера о том, что он развеивает все слухи вокруг данного вопроса. Подобный меморандум должен помочь повысить эффективность и качество украинских железных дорог.

Идет речь при этом только о партнерстве, а не продаже. Украинская железная дорога будет полностью под контролем государства, добавил Гончарук.

Журналист Politeka спросил у приглашенного гостя мнение по данному вопросу. Интересно понять, как было на самом деле и изначально.

Холодов отметил, что есть много примеров того, как большие объекты инфраструктуры, даже важные для государства, были переданы в частные руки. Тут нужно задать только один вопрос, что получат жители страны в случае такого развития событий.

"Если взять простой пример, который известен на весь мир, когда в Англии Ричард Брэнсон взял в управление недоразвитую и неэффективно работающую железную дорогу, то спустя 15 лет мы можем увидеть приезжая в Англию качественные вагоны и структура, которая инфраструктура им же построенная. И высочайший сервис, когда ты можешь 200 километров преодолеть за час и огромное количество людей пользуется именно этой инфраструктурой", - рассказал депутат.

Холодов уверен, что спешка может стать причиной ошибок. При этом он не против передачи такого объекта.

"В нашем случае мы понимаем, что какие-то быстрые шаги могут привести к определенным ошибкам. Поэтому я за то, чтобы украинское государство привлекало такого уровня экспертов как немецкая железная дорога, другие возможные компании и было четко показано всем жителям, что конкретно от этой передачи государство получит", - заявил политик.

Журналист спросил, что нужно понимать под консультацией и сколько это обойдется. Холодов уверен, что цена вопроса будет большой, но еще больше может получить украинская железная дорога, если убрать коррупционную составляющую.

"Иностранные компании стоят дорого. Как качественный юрист стоит 500 евро в час, так и эта компания будет стоять не дешевле, чем 500 евро в час. Но, вопрос не в этих 500 евро, а в том, что на сегодняшний день эффективность работы структуры 15-20%, по моим оценкам. Поэтому нужно устранить коррупционную составляющую и направить эти деньги в развитие. Поэтому стоимость привлечения экспертов, она от прибыли будет может каких-то 15-20%. Поэтому я, как бывший бизнесмен, я бы не стеснялся привлекать большие деньги, но я бы всегда спрашивал, а что взамен?".

Напомним, Юрий Романенко о передаче железной дороги: «Может, проще сразу перейти под управление немцам?"

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