Укрзализныця привела пассажиров в ярость вагонами с тараканами

Как сообщает Politeka, новый скандал из-за условий в украинских поездах разгорелся после поста пользовательницы Фейсбук Елены Семеновой. Она рассказала о том, как ехала в поезде Одесса-Харьков с необычными «соседями» по купе.

По словам пассажирки, она стала свидетельницей настоящих тараканьих бегов в своем купе. В качестве доказательства женщина опубликовала фото и видео, на которых действительно можно увидеть тараканов, спокойно бегающих по поезду (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«Тараканьи бега в поезде Одесса-Харьков, выезжающий из Одессы в 19.21. Нам с этими соседями в Кременчуг сегодня ехать. Господин Евгений Кравцов -это норм? У нас, похоже, веселая ночь впереди. Жду реакции», - написала возмущенная пассажирка.

В комментариях к ее посту пользователи назвали происходящее «позором» для Укрзализныци и в шутку посоветовали женщине не привозить усатых гостей домой.

Ранее мы писали о том, что в одном из вагонов "Интерсити" Укрзализныци сняли необычную конструкцию, которую тут же высмеяли в сети.

Так, пользователь Вадим Овчар несколько дней назад опубликовал интересное фото.

На снимке изобрежена доска, которая подпирает пластиковое кресло в поезде. Чтобы доска не двигалась, к полу и креслу прибили гвозди.

"Укрзализныця, Интерсити! А что теперь скажешь, Elon Musk?", - с иронией написал автор поста.

По словам пользователя, фото было сделано в шестом вагоне поезда направление "Киев-Львов".

За несколько дней пост собрал множество лайков и комментариев.

"Эко", "Жесть, это что реально?))", "Зато коврик есть!!!!", "И билеты по 500 грн. минимум", "тот момент когда не знаешь или плакать, или смеяться", "Ну хорошо что не в самолете))", "Поблагодарит за инновационные технологии))", "В шоке", "А если поезд электричка., Резко остановится то те сидушки вылетают и пассажиры упадут... ", "И это Интерсити?", - написали пользователи сети.

Тарганячі перегони в потязі Одеса -Харків, що виїжджає з Одеси в 19.21. Нам з цими сусідами до Кременчука сьогодні їхати. Пане Євген Кравцов -це норм? У нас, схоже, весела ніч попереду. Чекаю реакції Gepostet von Helen Semenova am Sonntag, 12. Januar 2020

Напомним, новый позор "Укрзализныци" поставил на уши украинцев: "И это Интерсити?".

Как сообщала Politeka, в Киеве пассажир "Укрзализныци" едва не простился с жизнью: "Вам не помогут".

Также Politeka писала, что "Укрзализныця" добьет украинцев, цены на билеты взлетят: "Спасибо за покусанные ноги".