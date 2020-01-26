Отсутствие указа президента об увольнении Виталия Кличко с поста руководителя КГГА может привести к тому, что нынешний мэр повторит судьбу Леонида Черновецкого

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал лидер партии 5.10 Геннадий Балашов (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

Балашов прокомментировал видео, на которм активисты просят президента как можно скорее подписать указ об увольнении Виталия Кличко с поста главы КГГА.

"Вы посмотрите, какие события сейчас разворачиваются. Попытка убежать, вылететь из страны Микитася. Микитась - одиозный застройщик, который связан с Кличко намертво. Почему активисты просят президента уволить Кличко с должности (главы КГГА). Потому что придет новый человек и начнет разбираться в этом. Как выделялись деньги на мосты, как и куда выделялись деньги и где они разворовывались. Там и с метро проблемы, и с мостами, и со стелкянным мостом, и с такими микитасями", - отметил политик.

При этом, по мнению Балашова, с отставкой Кличко и наведением порядка не стоит затягивать.

"Сегодня они разбегаются как тараканы. Этот процесс надо останавливать. Поскольку мы увидим следующую картину: сам Кличко поднимется и вылетит из страны как Черновецкий, и будут за ним бегать десятки лет. А он уже потом будет рассказывать, какой он честный мэр", - полагает политик.

Балашов также полагает, что Кличко уже отходит от решение проблем города. Та, когда случилось наводнение в киевском ТРЦ Ocean Plaza "Кличко прилетел и пошел лечить ухо". "Мы уже не видим Кличко, который управляет городом, мы уже видим Кличко, который, судя по всему, спасается".

Причиной промедления Офиса президента с отставкой Кличко Балашов назвал то, что "они не определились, кто будет главным администратором города". "Этот главный администратор города будет и кандидатом на выборы мэра города. Это очень ключевая должность для выборов на будущее",- считает он.

Напомним, Кличко «похоронил» транспортную систему Киева.

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