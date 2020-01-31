Скандальное заявление Майка Помпео может сыграть на руку Украине

Недавно во время интервью для National Public Radio государственный секретарь США Майк Помпео фактически оскорбил журналистку Мэри Келли из-за вопросов по Байдену и Йованович, а позднее заявил, что Вашингтону вообще "не интересны проблемы Киева".

Как сообщает Politeka.net, политолог Владимир Фесенко прокомментировал для Politeka on-line скандальное интервью Помпео (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Это был вольный перевод. Его слова можно перевести, как: "Кого волнует эта Украина?". Кроме того, большинство американцев не могут найти Украину, не только на карте, а просто переспрашивают: "Где это?". Поэтому для простых американцев это так, как сказал Помпео. Поэтому, когда мы говорим о инциденте с Помпео, то не нужно никак на это реагировать", - высказался политолог.

Он добавил, что не стоит реагировать, ведь это неофициальное заявление, не публичное, это лишь эмоциональная речь политика вне эфира.

"А для сравнения скажу, что были гораздо более обидные высказывания Трампа в статусе кандидата в президенты по поводу Крыма, да и по поводу Украины и России. Были также не корректные высказывания, когда он был в статусе президента. Правда тоже не официальные. Так вот, мы тогда вообще не реагировали и это правильная позиция", - напомнил Владимир Фесенко.

По его словам необходимо реагировать лишь в том случае, когда это официальные заявления, которые оскорбляют Украину и государственные символы.

"Как пример приведу, символ трезубца, который внесли в пособие для полицейских в Велибритании, как экстремистской символики. Наше посольство сразу отреагировало и его сняли с пособника. Или же, когда Крым упоминают, как часть РФ. Тогда на это необходимо реагировать. А в данном случае не нужно", - рассказ эксперт.

Он также добавил, что этот инцидент даже сыграет на руку Украине, ведь в Киеве Помпео обязательно поддержит Украину. Поэтому заявления будут подчеркнуты эмоциональной составляющей.

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