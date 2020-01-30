З'явилися деталі майбутньої зустрічі президента Володимира Зеленського з державним секретарем США Майком Помпео
Права рука Дональда Трампа прибуде з візитом в Україну в четвер, 30 січня. Напередодні він розповів, які питання будуть обговорюватися під час зустрічі з Зеленським. Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.
"Ми відправимося і проведемо гарну бесіду в Україні з командою і з президентом Зеленським по ряду важливих питань європейської безпеки", - заявив Помпео.
При цьому він зазначив, що його візит в Україну повинен був відбутися на початку лютого, проте тоді його довелося перенести через загострення на Близькому Сході.
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Помпео також казав про "важливі зусилля, які Сполучені Штати та Україна продовжуватимуть докладати разом у боротьбі з корупцією в цій країні і забезпечувати підтримку, яка необхідна українському народу для його свободи і незалежності".
Нагадаємо, раніше стали відомі деталі телефонних переговорів Володимира Зеленського та голови Держдепу США Майка Помпео.
зокрема, обговорювалася ситуація на Близькому Сході і недавня атака ісламістів на американське дипведомство в столиці Іраку.
"Сторони погодилися, що будь-які подальші агресивні кроки можуть стати загрозою для стабільності в регіоні і глобальної безпеки. Президент України висловив стурбованість можливим загостренням ситуації в Іраку та регіоні, якщо сили Сполучених Штатів і коаліції передчасно покинуть країну", – поінформувала прес-служба Держдепартаменту.
Також Зеленський висловив подяку Майку Помпео за підтримку США у питанні відновлення миру на Донбасі і повернення окупованої Росією Криму.
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