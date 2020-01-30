З'явилися деталі майбутньої зустрічі президента Володимира Зеленського з державним секретарем США Майком Помпео

Права рука Дональда Трампа прибуде з візитом в Україну в четвер, 30 січня. Напередодні він розповів, які питання будуть обговорюватися під час зустрічі з Зеленським. Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

"Ми відправимося і проведемо гарну бесіду в Україні з командою і з президентом Зеленським по ряду важливих питань європейської безпеки", - заявив Помпео.

При цьому він зазначив, що його візит в Україну повинен був відбутися на початку лютого, проте тоді його довелося перенести через загострення на Близькому Сході.

Помпео також казав про "важливі зусилля, які Сполучені Штати та Україна продовжуватимуть докладати разом у боротьбі з корупцією в цій країні і забезпечувати підтримку, яка необхідна українському народу для його свободи і незалежності".

Нагадаємо, раніше стали відомі деталі телефонних переговорів Володимира Зеленського та голови Держдепу США Майка Помпео.

зокрема, обговорювалася ситуація на Близькому Сході і недавня атака ісламістів на американське дипведомство в столиці Іраку.

"Сторони погодилися, що будь-які подальші агресивні кроки можуть стати загрозою для стабільності в регіоні і глобальної безпеки. Президент України висловив стурбованість можливим загостренням ситуації в Іраку та регіоні, якщо сили Сполучених Штатів і коаліції передчасно покинуть країну", – поінформувала прес-служба Держдепартаменту.

Також Зеленський висловив подяку Майку Помпео за підтримку США у питанні відновлення миру на Донбасі і повернення окупованої Росією Криму.

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