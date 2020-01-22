Що можуть обговорити Путін і Зеленський в Ізраїлі?

Якщо президент України Володимир Зеленський і зустрінеться зі своїм російським колегою, то це буде зустріч "на ногах"

Таку думку Главреду висловив український політолог Володимир Фесенко.

За його словами, зустріч з Володимиром Путіним можлива, але триватиме лише кілька хвилин (15-30 хвилин) і додав, що є ряд питань, які їм необхідно обговорити.

Політолог вважає, що президенту України варто натиснути на Путіна, щоб він приструнив сепаратистів і натиснув на російських військових.

"Очевидні великі проблеми з виконанням паризьких домовленостей, досягнутих на саміті лідерів "нормандської четвірки". Частина їх виконана, наприклад, проведено обмін полоненими. Але залишається величезна проблема – з виконанням домовленостей про припинення вогню. Ситуація на фронті навіть погіршується, є і загиблі і поранені.", - зазначив він.

За його словами, не варто побоюватися якихось таємних домовленостей.

"Якщо зустріч відбудеться, і, якщо її не буде, поле для домислів конспірологів буде завжди. Так само було в історії з Оманом, а до того і Порошенко в подібних речах підозрювали. Конспірологічні підозри неминучі.", - констатував він.

Крім того, політолог наголосив, що Зеленському потрібно зустрічатися з Путіним, але публічно і офіційно, щоб розв'язати нагальні проблеми і не давати приводів для будь-яких підозр.

"Тому що, навіть якщо про щось домовлятися таємно, виконувати ці домовленості так чи інакше доведеться в публічній площині. Публічні домовленості легше реалізувати. А, якщо про щось домовитися не публічно, то реалізувати це у нас в публічній площині буде неможливо – це не буде сприйнято ні українськими депутатами, ні суспільством", - зазначив експерт.