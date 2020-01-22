Якщо президент України Володимир Зеленський і зустрінеться зі своїм російським колегою, то це буде зустріч "на ногах"
Таку думку Главреду висловив український політолог Володимир Фесенко.
За його словами, зустріч з Володимиром Путіним можлива, але триватиме лише кілька хвилин (15-30 хвилин) і додав, що є ряд питань, які їм необхідно обговорити.
Політолог вважає, що президенту України варто натиснути на Путіна, щоб він приструнив сепаратистів і натиснув на російських військових.
"Очевидні великі проблеми з виконанням паризьких домовленостей, досягнутих на саміті лідерів "нормандської четвірки". Частина їх виконана, наприклад, проведено обмін полоненими. Але залишається величезна проблема – з виконанням домовленостей про припинення вогню. Ситуація на фронті навіть погіршується, є і загиблі і поранені.", - зазначив він.
За його словами, не варто побоюватися якихось таємних домовленостей.
"Якщо зустріч відбудеться, і, якщо її не буде, поле для домислів конспірологів буде завжди. Так само було в історії з Оманом, а до того і Порошенко в подібних речах підозрювали. Конспірологічні підозри неминучі.", - констатував він.
Крім того, політолог наголосив, що Зеленському потрібно зустрічатися з Путіним, але публічно і офіційно, щоб розв'язати нагальні проблеми і не давати приводів для будь-яких підозр.
"Тому що, навіть якщо про щось домовлятися таємно, виконувати ці домовленості так чи інакше доведеться в публічній площині. Публічні домовленості легше реалізувати. А, якщо про щось домовитися не публічно, то реалізувати це у нас в публічній площині буде неможливо – це не буде сприйнято ні українськими депутатами, ні суспільством", - зазначив експерт.
У мережі також з'явилася інформація про те, що в Ізраїлі відбудеться зустріч президентів України і Російської Федерації. Главред "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, який дружить з прес-секретарем лідера Кремля, стверджує, що переговори заплановані на 23 січня.
"В Ізраїлі завтра відбудеться зустріч президентів Росії і України. А де ж ще їм зустрічатися", - написав російський журналіст в своєму Telegram-каналі.
В ОП також не виключили такої зустрічі і підкреслили, що якщо вона все ж відбудеться, Володимир Зеленський має намір підняти на ній тільки одне питання: подальший обмін полоненими.
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