Скандалы с утечкой информации в деле Шеремета полностью устраивают президента Украины Владимира Зеленского и его окружение

Как сообщает Politeka.net, такое заявление сделал военный эксперт Дмитрий Снегирев (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Эксперт прокомментировал аудиофайл, всплывший в СМИ, который доказывает, что украинская спецслужба имела взаимоотношения с подозреваемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Недавно в СМИ появилась информация о разговоре руководителя прес-службы Нацполиции Шевченка с человеком, который близок к делу Шеремета. Шевченко там в открытую называет заказчиков Шеремета из 1-го отдела 5-го Управления ГКР СБУ. Если мы прочитаем распечатку его разговора, то мы увидим, что он говорит: "Контразведка СБУ накосячила, а мы теперь должны расследовать. Заберите это дело к СБУ и вопросов нет"" - отметил Дмитрий Снегирев.

Он также добавил, что была опубликована небольшая часть разговора, но не взирая на ее размер, она дает украинскому обществу и президенту Украины понять ход вещей в убийстве Шеремета.

"Информационный повод есть. Теперь есть возможность объяснить украинскому обществу и президенту Украины, что есть внешняя сила, которая не дает расследовать дело Шеремета. Более того, эта сила теперь названа - СБУ. Эта информация есть в открытом доступе", - заявил эксперт.

Также Снегирев добавил, что в Украине происходит множество подобных скандалов, но нет кадровых решений.

"Давайте вспомним скандалы с США. К чему они привели? У нас опера сняли или начальника отдела? А с прослушкой в Кабмине. Есть кадровые решения? Ни одного. Через подобные утечки информации влияют и формулируют общественное мнение, которое удовлетворяет и президента и его окружение", - заметил военный эксперт.

Напомним, стычки начались на месте ареста подозреваемого в убийстве Шеремета рок-музыканта.

Как сообщала Politeka, по делу об убийстве Шеремета задержан лидер известной рок-группы «Riffmaster».

Также Politeka писала, что в деле Шеремета неожиданный поворот, грядет скандал.