В ближайшие пять лет Украина может распасться на несколько частей: в лучшем случае на две, в худшем – не менее, чем на пять

Такое мнение в интервью Politeka-online озвучил политический эксперт Михаил Чаплыга. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Если говорить о перспективах Украины как независимого государства через пять лет, то они весьма туманны. Чаплыга озвучивает два возможных варианта событий.

Первый – трагический. Это распад страны на две, а по словам некоторых аналитиков, и на пять частей.

«Почему так? Потому что распад страны и потеря ее субъектности означают концы в воду для всех тех элит, которые ее грабили последние 30 лет, начиная от "Бласко", корня всей вот этой коррумпированной системы Украины. Они все разграбили и теперь они глобальны, теперь надо жить в Испании, в Америке, еще где-то с чистого листа их вторым-третьим поколениям. Все, весь этот проект закрывается. Чтобы концы в воду, чтобы никто их не судил и так далее, им нужно уничтожить, разорвать страну. И в принципе они могут идти по этому сценарию», – не исключает эксперт.

Второй сценарий – так называемая реконкиста, в которую в Украине, правда, мало кто верит. По словам Чаплыги, это появление отечественного аналога Трампа. В США он стал президентом, выехав на лозунге «Америка для американцев». Его идеология заключалась в том, чтобы вернуть заводы в страну, создавать рабочие места в США, заниматься внутренней политикой, отобрать Америку у глобалистов типа Сороса или Ротшильдов и вернуть ее простым американцам. Несмотря на все насмешки, Дональд Трамп начал реализовывать этот сценарий, и теперь у него очень высокие шансы переизбраться на второй срок.

«Разве такое невозможно в Украине? Гораздо в меньшем масштабе, но все же! Просто здесь нужен свой Трамп. Неважно, кто это будет: простой шахтер или рабочий металлургического комбината. Важна визия и то, что он сможет зажечь этой идеей других», – подчеркнул Чаплыга.

Что же такое "Бласко"? Это судоходный концерн «Бласко-ЧМП», созданный 13 августа 1993 года указом президента Украины Леонида Кравчука, ставший правопреемником всего движимого и недвижимого имущества Черноморского морского пароходства на Украине и за рубежом.

По состоянию на 1991 год Черноморское морское пароходство включало в себя 295 морских кораблей различных классов, около 1,1 тыс. единиц вспомогательного флота, несколько судоремонтных заводов, портов (Ильичевский, Южный), разветвленную социальную инфраструктуру. Общая стоимость активов составляла семь миллиардов долларов, а чистая валютная выручка предприятия за год достигала миллиард долларов, чистая прибыль –160 миллионов долларов.

На январь 1993 года ЧМП имело 227 судов, но из них 160 были разбросаны по офшорам всего мира. В январе 1994 года в Верховной Раде была создана следственная депутатская комиссия, которая установила, что руководство «Бласко», нарушая действующее законодательство и инструкции НБУ, незаконно открывало счета в иностранных банках с целью сокрытия валютной выручки и уклонение от уплаты налогов, причем счета в украинских банках были пусты. Заключало убыточные для Украины контракты о передаче рентабельных судов в управление иностранным судоходным компаниям, из 228 судов половина находилась в распоряжении иностранных фирм.

После отмены президентом Кучмой АСК «Бласко-ЧМП» и распоряжения вновь создать на его базе Государственную судоходную компанию «Черноморское морское пароходство», массовое хищение имущества продолжалось. С 1994-го по 1997-й компания потеряла более 200 судов. В период с 1995 по 2000 год корабли ЧМП на основании санкции чиновников якобы во избежание арестов в иностранных портах переоформлялись на оффшорные компании.

В 2003-м году хозяйственный суд Одесской области открыл производство о банкротстве ЧМП, в феврале 2006-го был дан ход процедуре санации.

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