Бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили назвал главную угрозу для украинского государства

Украина может распасться на пять отдельных государств. Об этом заявил Саакашвили во время интервью на телеканале 112 Украина, передает Politeka.

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", - уверен грузинский политик.

Также он добавил, что олигархи в Украине "обросли деньгами и частными армиями". Саакашвили отметил, что они не уйдут просто так, а готовят инфраструктуру для того, чтобы страна превратилась в пять отдельных.

Ранее мы сообщали, что Верховный суд Украины принял окончательное решение о законности высылки Михеила Саакашвили в Польшу в 2018 году.

Изначально Саакашвили подал в суд кассационную жалобу по делу о его иске к Администрации Государственной пограничной службы Украины, Государственной миграционной службы Украины, Министерству внутренних дел Украины. Он пытался добиться того, чтобы его изгнание из Украины в феврале 2018 года было признано неправомерным. Отметим, что тогда эти органы власти выполняли решение о возвращении политика в страну предыдущего пребывания.

Однако, Верховный суд признал действия указанных ведомств законными. Соответствующее решение было принято во вторник, 19 ноября.

Сообщалось, что бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили приобрел апартаменты в Одессе и позвал на новоселье освобожденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Фото и видео с праздничного вечера Михеил Саакашвили поделился на своей странице в Facebook. Среди приглашенных также были замечены юморист Олег Филимонов журналист Валерий Хаит.

"Я переехал в новую квартиру в Одессе. На новоселье были мои друзья", - подписал Саакашвили кадры.

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