В Украине получилось добиться полного взаимопонимания власти и народа, когда ни одна из сторона не интересуется проблемами другой
Как сообщает Politeka, об этом в интервью Politeka-online рассказал кандидат политических наук Дмитрий Спивак (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Таким образом он прокомментировал неприятный инцидент в Бориспольской больнице, где во время визита Владимира Зеленского неизвестная женщина из Донецка назвала президента «предателем» и начала выкрикивать претензии в его сторону.
«Полное взаимопонимание власти и народа: народу нах**н не нужна власть, власти нах**н не нужен народ. Так и живут – отделились друг от друга, как церковь от государства. Блестящий сюжет показателен для многого», - заметил Спивак, комментируя видео с моментом словесной «атаки» на Зеленского.
Он также отметил, что этот визит Зеленского в больницу продемонстрировал еще одну важную проблему нынешней власти.
Беременные Кароль, Брежнева и Джамала поразили внешним видом: топ звездных мамочек
Кравец из Квартала 95 впервые показала новую внешность: "Будто обгрызли..."
Украинцы будут по-новому уходить в отпуск: "старые условия покажутся раем", важное заявление
История украинки об образовании всколыхнула сеть: "этот язык никому не нужен"
Так, эксперт обратил внимание, что по случаю визита президента и выступления в больнице главы Минздрава Зоряны Скалецкой, в Борисполь также приехали эксперт по вопросам реформы медицины Михаил Радуцкий и другие.
«Все там! В стране ж проблем нет! Ну президент приехал – все! Вот сейчас эту больничку построим, а Милованов ее в конце всю нах**н сдаст. Картина маслом», - прокомментировал Спивак.
Отметим, что ранее он также отмечал, что если бы выборы в украинский парламент прошли в ближайшее воскресенье, то, по результатам опроса Центра Разумкова, партия «Слуга народа» набрала бы 45,5%.
«Они могут хлопать в ладоши, они могут про нас говорить: «Та…, пипл схавал, какая разница?! 45% людей готовы поддержать вот эту бригаду неучей, вот это «пр****тутки в парламент», ковыряние, незнание законов, «полиграф так полиграф»», – недоумевал эксперт.
Он был в шоке от того, что каждый второй украинец готов сегодня проголосовать за то, чего фактически не существует.
Напомним, Спивак раскрыл правду о "явке с повинной" Арахамии: "Это политическая коррупция".
Как сообщала Politeka, Спивак предсказал "Слуге народа" незавидное будущее: "бригада неучей".
Также Politeka писала, что Дмитрий Спивак рассказал, когда правительство отправят в отставку.