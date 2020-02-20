В Украине получилось добиться полного взаимопонимания власти и народа, когда ни одна из сторона не интересуется проблемами другой

Как сообщает Politeka, об этом в интервью Politeka-online рассказал кандидат политических наук Дмитрий Спивак (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Таким образом он прокомментировал неприятный инцидент в Бориспольской больнице, где во время визита Владимира Зеленского неизвестная женщина из Донецка назвала президента «предателем» и начала выкрикивать претензии в его сторону.

«Полное взаимопонимание власти и народа: народу нах**н не нужна власть, власти нах**н не нужен народ. Так и живут – отделились друг от друга, как церковь от государства. Блестящий сюжет показателен для многого», - заметил Спивак, комментируя видео с моментом словесной «атаки» на Зеленского.

Он также отметил, что этот визит Зеленского в больницу продемонстрировал еще одну важную проблему нынешней власти.

Так, эксперт обратил внимание, что по случаю визита президента и выступления в больнице главы Минздрава Зоряны Скалецкой, в Борисполь также приехали эксперт по вопросам реформы медицины Михаил Радуцкий и другие.

«Все там! В стране ж проблем нет! Ну президент приехал – все! Вот сейчас эту больничку построим, а Милованов ее в конце всю нах**н сдаст. Картина маслом», - прокомментировал Спивак.

Отметим, что ранее он также отмечал, что если бы выборы в украинский парламент прошли в ближайшее воскресенье, то, по результатам опроса Центра Разумкова, партия «Слуга народа» набрала бы 45,5%.

«Они могут хлопать в ладоши, они могут про нас говорить: «Та…, пипл схавал, какая разница?! 45% людей готовы поддержать вот эту бригаду неучей, вот это «пр****тутки в парламент», ковыряние, незнание законов, «полиграф так полиграф»», – недоумевал эксперт.

Он был в шоке от того, что каждый второй украинец готов сегодня проголосовать за то, чего фактически не существует.

Напомним, Спивак раскрыл правду о "явке с повинной" Арахамии: "Это политическая коррупция".

Как сообщала Politeka, Спивак предсказал "Слуге народа" незавидное будущее: "бригада неучей".

Также Politeka писала, что Дмитрий Спивак рассказал, когда правительство отправят в отставку.