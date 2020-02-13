На поездку украинской делегации в Давос на международный экономический форум 21-24 января 2020 не было потрачено ни копейки бюджетных денег, но кто тогда платил?

Кандидат политических наук Дмитрий Спивак прокомментировал ситуацию в эфире Politeka-online. По его словам, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия совершил явку с повинной, когда признал, что поездку в Давос спонсировали международный донор и олигарх.

"Пусть Арахамия лучше ответит нам, чем окончилась его явка с повинной по Давосу. Арахамия, на мой взгляд, написал явку с повинной, когда сказал, что всю нашу делегацию (при чем самая нищая страна и самая многочисленная делегация) финансировал Пинчук, Сорос и другие международные доноры (Виктор Пинчук - украинский бизнесмен, Джордж Сорос - американский меценат, - прим.ред.). Он идиот? Есть статья, это конфликт интересов, это политическая коррупция. Не могут международные донорские организации и местные олигархи спонсировать поездку официальной делегации парламента на всемирно-экономический форум", - заявил Спивак.

Эксперт возмущен результатами поездки, ведь результатов украинцы до сих пор не увидели

"Мне очень интересно, что с Давосом, что с декларациями - ребята уже написали, кто им все платил? Еще один вопрос, сколько денег пришло на счета? Что по контрактам? Где лавина инвестиций? Или пацанов и девочек свозили туда просто на лыжах покататься... Давос показать, виски попить, на ужин к Пинчуку сходить?.. Ребят, это есть политическая коррупция. Вот чем должны заниматься сегодня ГБР, НАБУ, СБУ и вот чем должен заниматься Арахамия, а не лезть туда, куда ему точно не надо лезть - "великий деятель международной геополитической ситуации", - подытожил Спивак.

Ранее мы сообщали, Арахамия прокомментировал отставку главы Офиса Президента Андрея Богдана. По его словам, Богдан потерял влияние на президента Владимира Зеленского.

"Органически оно (влияние, - прим. ред.) снизилось, потому что появилось много игроков. Раньше был президент и три человека, а сейчас президент и восемь человек. Это нормально", - отметил Арахамия.

Напомним, Арахамия впервые выдал диагноз Зеленского, становится только жестче: "У него хроническая..."

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