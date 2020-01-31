Если бы выборы в украинский парламент прошли в ближайшее воскресенье, то, по результатам опроса Центра Разумкова, партия «Слуга народа» набрала бы 45,5%

Такую статистику кандидат политических наук Дмитрий Спивак называет унизительной для избирателя и фантастической для «слуг». Об этом он рассказал в эфире Politeka-online. Чтобы посмотреть интервью, доскролльте страницу до конца.

«Они могут хлопать в ладоши, они могут про нас говорить: «Та…, пипл схавал, какая разница?! 45% людей готовы поддержать вот эту бригаду неучей, вот это «пр****тутки в парламент», ковыряние, незнание законов, «полиграф так полиграф»», – недоумевает гость студии.

Он в шоке от того, что каждый второй украинец готов сегодня проголосовать за то, чего фактически не существует.

«Мы же с вами понимаем, что нет партии «Слуга народа». Они ее только собираются строить. И если люди за них проголосовали прошлым летом, то мы с вами объясняли, почему. Это был такой исторический момент. Это было такое электоральное помешательство. Мы все отдали свои голоса Зеленскому, а потом часть из нас отдала голоса «Слугам народа»», – пояснил эксперт.

Сегодня если спросить у людей, что за это время сделали их избранники, вряд ли кто-то сможет назвать хоть что-то полезное. Нынешние же результаты опроса отлично демонстрируют «меншовартисть» украинцев.

«Вот если бы эта социология показала Владимиру Зеленскому, что рейтинг его так называемой партии сегодня 15%, – это было бы классно и для него, и для нас, и для страны. Знаете почему? Потому что он бы понял, что надо бить в колокола. Потому что они бы все поняли, что люди умные, что так на мякине их не проведешь, что надо что-то делать. А так они отдыхают и думают: 45,5% за нас проголосовали в июле. Мы тут творим глупости и гадости каждый день, а за нас все равно 45%», – подчеркивает Спивак.

Он не исключает того, что в конце концов украинский президент разгонит всю эту партию.

«Начнется момент, когда «Слуга народа в парламенте развалится на составные части. Во-вторых, они начнут дискредитировать президента, в третьих, они станут для Зеленского токсичными».

Подытоживая комментарий на эту тему, Спивак советует все же разделять президента и «этих мальчиков и девочек 20-25 лет», которые понятия не имеют об украинском парламентаризме.

Что же касается заверений главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко о том, что обвала рейтинга президента и его партии не будет, то тут, констатирует Спивак, он пока прав. Ведь, уверен эксперт, политическая культура формируется не в одночасье, и украинцам еще предстоит немало постичь на этом пути, чтобы научиться делать правильный выбор.

Напомним, помощник «Слуги народа» ошарашил выходкой со своим пушистым другом.

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