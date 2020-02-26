Сергей Тигипко может стать следующим премьер-министром Украины
Такое мнение в интервью Politeka online выразил военный эксперт Дмитрий Снегирев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По его словам, дело даже не в кандидатуре возможного будущего премьера, а в самой отставке теперешнего.
"Общество готовят к этому событию. Если раньше в СМИ появлялась информация о возможном назначении Арсена Авакова на должность премьера, то сейчас этого нет. Сейчас мы видим две фигуры: Тигипко и Хорошковский. Я думаю, что готовится сценарий, по какому, Гончарук подаст в отставку", - считает он.
Также Снегирев отметил, что кандидатура Тигипко наиболее компромиссная.
"Тигипко не был задействован ни в каких схемах. До последнего времени был непубличным, его воспринимают как технократа. Но насколько эта фигура будет реалистической - тут много вопросов. Но на данный момент, он устраивает всех игроков", - заключил эксперт.
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Ранее Андрей Пальчевский выразил мнение, что вероятность того, что новым премьером Украины станет Тигипко – очень велика.
Также он добавил, что Украина выиграет от такого поворота. При этом он отметил, что Владимир Зеленский вряд ли снимет с должностей наиболее токсичных личностей.
Также мы сообщали, что доверие граждан правительству Гончарука стремится к неизбежному нулю. Так, согласно данным соцопросов, премьеру лично доверяют только 6%. Его отдельные действия поддерживают 29,5%, а не поддерживают более 50%.
Напомним, команда Зеленского-Гончарука пытается обмануть украинцев
Также Politeka сообщала, что соратница Зеленского переплюнула Гончарука и рассказала, что делать с платежками на газ