Топ-чиновник из Офиса президента оскандалилась словами о том, как украинцам нужно экономить на коммуналке

Как сообщает Politeka, об этом Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила в эфире ток-шоу "Свобода слова" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

"Что важно еще: мы долго говорим о тарифах, себестоимость ... И я согласна с мэром Николаева, который говорит: мы установили индивидуальные тепловые пункты. Вот стало тепло, температура в декабре 5 градусов - значит не надо открывать окна. У нас не может быть в + 27 градусов .. + 30 градусов в квартире и за все это мы платим. Надо устанавливать счетчики, чтобы каждый из нас понимал, за что он конкретно платит", - отметила она.

Обратим внимание, что украинцы начали высказывать свое недовольство прямо под видео.

"окна…кому-то лучше рот лишний раз не открывать", "В старых домах обогреватель постоянно включен чтоб было 22 хотя бы!", "То есть не проветривать в квартире? Что у нее в голове!?", "в 35 лет она должна бы иметь мозги уже", "как в детском саду – где их навыбирали вообще", - пишут они.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал украинцам, зачем нужны две платежки за газ, и нарвался на резкую критику.

Глава Кабмина выпустил видеообращение к украинцам, в котором рассказал, что после разделения платы за газ и платы за распределение газа люди смогут сами выбирать себе поставщика услуг (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«За январь люди получили две платежки - за газ и транспортировку. Если вы сложите цифры обоих платежек, то увидите - в январе этого года сумма в обоих платежках меньше, чем в той единой платежке, которая была в январе прошлого года», - заявил Гончарук.

Премьер рассказал, что в прошлые годы стоимость транспортировки газа включалась в платежку и входила в общий тариф. Однако НКРЭКУ решила разделить эти платежи с учетом того, что поставкой и транспортировкой газа занимаются разные компании.

Напомним, Гончарук решил добить украинцев, цифры в платежках на газ взлетят.

Как сообщала Politeka, украинцы смеются над темным прошлым Гончарука: "Ты отстал...".

Также Politeka писала, что стало известно, кто и как подсунул Зеленскому Гончарука.