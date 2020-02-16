Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия дал совет премьеру Алексею Гончаруку, чтобы он решил конфликт с президентом Владимиром Зеленским

Арахамия в интервью украинскому телеканалу рассказал, что советовал Гончаруку поговорить Зеленскому в публичном поле. Об этом пишет Politeka. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

"Мой совет был другим. У вас есть между собой есть эта ситуация, и ты (Гончарук, прим. ред.) должен решить ее публично", - сказал Арахамия.

Глава фракции переживал, что если уволят Гончарука, то Рада не смогла бы идти теми темпами, которыми она идет. Ведь депутаты обиделись на премьера.

"Если это не решить, дальше не могли бы двигаться теми самими темпами. Депутаты наши, они обиделись на него из-за президента", - добавил политик.

Арахамия заявил, что ему не нужны шокирующие события. Ведь двигаться спокойно дальше, главная цель.

"Я руковожу фракцией, и мне не нужно шокирующих ситуаций всяких, чтобы мы спокойно дальше двигались", - отметил Арахамия.

Также глава фракции заключил, что Гончарук был бы уволен, если бы не поступил так, как он поступил. Повезло, что Зеленский поставил интерес государства выше своих обид.

"Если бы он не сделал, то что он сделал, если бы президент не выбрал государственную позицию сверху личной позиции, то его бы точно уволили", - отметил политик.

Сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал украинцам, зачем нужны две платежки за газ, и нарвался на резкую критику.

«За январь люди получили две платежки - за газ и транспортировку. Если вы сложите цифры обоих платежек, то увидите - в январе этого года сумма в обоих платежках меньше, чем в той единой платежке, которая была в январе прошлого года», - заявил Гончарук.

Премьер рассказал, что в прошлые годы стоимость транспортировки газа включалась в платежку и входила в общий тариф. Однако НКРЭКУ решила разделить эти платежи с учетом того, что поставкой и транспортировкой газа занимаются разные компании.

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