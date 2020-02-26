Возможное назначение Сергея Тигипко на должность премьер-министра говорит о том, что на Зеленского пытаются повлиять

Как сообщает Politeka, об этом в интервью Politeka-online рассказал кандидат политических наук Дмитрий Спивак (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«А первым вице-премьером знаете кто? Хорошковский. А министром, курирующим силовой блок - Арсен Борисович. Представляете себе этот триумвират? Премьер Тигипко и так далее. Одна из больших проблем украинского народа - абсолютно плохая память. Политическая амнезия. Считаю, что следующим, после Тигипко, премьером должен стать Яценюк, далее - Ехануров, потом - Кинах. Ну и Гройсман где-то посредине», - отметил он.

Спивак утверждает, что в самих только фамилиях этих трех политиков заложен «неминуемый конфликт».

Триумвират - Тигипко, Хорошковский и Аваков. Убежден, что только в трех фамилиях, а также распределении функционала заложен неминуемый конфликт. Три Медведя в одной берлоге ужиться не могут. А они именно такими и являются: политически и финансово-экономический. Я себе не представляю, как при премьере Тигипко может быть первый вице-премьер Валерий Хорошковский. Что будет курировать - всю финансово-экономическую часть. А зачем тогда премьер нужен?» - подчеркнул он.

По мнению эксперта, «кто пытается в голове у Зеленского сложить такой себе кубик-рубик. И довести до ума президента, что именно такая конструкция власти будет самой эффективной».

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