Андрей Пальчевский рассказал, кто может занять должность премьер-министра Украины

Такое заявление журналист сделал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook. (Чтобы посмотреть видео - прокролльте вниз)

«Всем стало известно, что Тигипко собирается стать премьер-министром Украины. Сергея Тигипко я знаю лично, не с худшей стороны. Когда он не пошел в президенты и пропустил вперед Януковича, я вам честно скажу, во время жаркого спора с ним я сказал: «Сережа, это на твоей совести». Надо было идти, потому, что на тот момент это был намного более приемлемой фигурой», - отметил Пальчевский.

По его словам, вероятность того, что новым премьером Украины станет Тигипко – очень велика.

«У меня только один вопрос ко всем нам вам: «На какой фиг надо было устраивать у власти Януковича, потом Зеленского, пропуская Порошенко перед этим, если мы все равно возвращаемся к Тигипко. И уже пошли разговоры о том, что с Тигипко будут готовить преемника для Зеленского. Что же касается вероятности, я скажу, что вероятность очень велика, процентов 90, что он согласится, хотя все пишут обратное», - отметил он.

Пальчевский добавил, что Украина выиграет от такого поворота. При этом он отметил, что Владимир Зеленский вряд ли снимет с должностей наиболее токсичных личностей.

«Чем это чревато для власти? Это чревато положительными результатами. Потому что Зеленский таким образом разделит ответственность, уберут токсичных некоторых. Но самых токсичных Владимир Александрович оставит. Я уверен, что останется Бородянский. Я уверен, что останется Радуцкий, и все те, кто вызывает у нашего народа особое отвращение. У Зеленского есть особый стиль – он никогда не бросает подлецов. Я не знаю, чем это обусловлено», - подытожил он.

Пальчевский о Тигипко-премьере Пальчевский о Тигипко-премьере. Камо грядеши? Gepostet von Андрей Пальчевский am Mittwoch, 26. Februar 2020

Напомним, Пальчевский жестко разнес украинскую власть: «Упыри».

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