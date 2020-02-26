Андрей Пальчевский рассказал, кто может занять должность премьер-министра Украины

Такое заявление журналист сделал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook. (Чтобы посмотреть видео - прокролльте вниз)

«Всем стало известно, что Тигипко собирается стать премьер-министром Украины. Сергея Тигипко я знаю лично, не с худшей стороны. Когда он не пошел в президенты и пропустил вперед Януковича, я вам честно скажу, во время жаркого спора с ним я сказал: «Сережа, это на твоей совести». Надо было идти, потому, что на тот момент это был намного более приемлемой фигурой», - отметил Пальчевский.

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По его словам, вероятность того, что новым премьером Украины станет Тигипко – очень велика.

«У меня только один вопрос ко всем нам  вам: «На какой фиг надо было устраивать у власти Януковича, потом Зеленского, пропуская Порошенко перед этим, если мы все равно возвращаемся к Тигипко. И уже пошли разговоры о том, что с Тигипко будут готовить преемника для Зеленского. Что же касается вероятности, я скажу, что вероятность очень велика, процентов 90, что он согласится, хотя все пишут обратное», - отметил он.

Пальчевский добавил, что Украина выиграет от такого поворота. При этом он отметил, что Владимир Зеленский вряд ли снимет с должностей наиболее токсичных личностей.

андрей пальчевский

«Чем это чревато для власти? Это чревато положительными результатами. Потому что Зеленский таким образом разделит ответственность, уберут токсичных некоторых. Но самых токсичных Владимир Александрович оставит. Я уверен, что останется Бородянский. Я уверен, что останется Радуцкий, и все те, кто вызывает у нашего народа особое отвращение. У Зеленского есть особый стиль – он никогда не бросает подлецов. Я не знаю, чем это обусловлено», - подытожил он.

Пальчевский о Тигипко-премьере

Пальчевский о Тигипко-премьере. Камо грядеши?

Gepostet von Андрей Пальчевский am Mittwoch, 26. Februar 2020

Напомним, Пальчевский жестко разнес украинскую власть: «Упыри».

Как сообщала Politeka, Пальчевский разнес Зеленского за непозволительную ошибку: «Это должно быть табу для президента».

Также Politeka писала, что Пальчевский сделал замечание Зеленскому: «при всей любви к конкретному олигарху, надо же…»