Министр финансов Украины Оксана Маркарова у себя на страничке в соцсети Фейсбук написала, что в феврале госбюджет выполнили на 93,7%

Об истинном положении дел в эфире Politeka-on-line рассказал экономический эксперт Юрий Атаманюк. По его словам, Маркарова в своем отчете отметила, что, к примеру, таможня выполнила план на 76%, то есть не добрала 9 млрд, или 300 млн в месяц (это уже стабильная ситуация), а налоговая якобы выполнила весь план.

"На фоне смены правительства, инсайдерская информация говорит о следующем, что в Кабмине - паника, в Офисе президента - паника и в парламенте, в монобольшинстве, - тоже паника. Почему? Все люди, которые сегодня окружают президента и которые пришли за счет его рейтинга, о них когда-то написал Омар Хайям - "легко попасть из грязи в князи, но должен помнить каждый князь, что князь - невечен, вечна - грязь". Так вот, к сожалению, президента окружает грязь. И они боятся, что появится умный опытный человек, и их дурь и фальсификации...(всплывут наружу, - прим.ред.)", - отметил Атманюк.

Аналитик акцентировал внимание на нескольких актуальных вопросах, на котороые следовало бы ответить министру финансов в своем отчете, но она этого не сделала.

"У госпожи министра следовало бы спросить: "Согласно бюджетного расписания, должны были в феврале возместить 13 млрд автоматического налога на добавленную стоимость. Сколько вы возместили?" И окажется, что возместили 11, то есть 2 млрд вы взяли у предприятий незаконно, превышая служебные полномочия и перенесли долг в будущие периоды. Дальше задать: "Пани Маркарова, а вы лично вместе с Верлановым (глава Налоговой службы, - прим. ред.) участвовали в "нагибании" предприятий для того, чтобы предприятия вам уплатили наперед платежи, которые не должны платить?" И, оказывается, да, лично Маркарова приглашала Нефтегаз к премьеру (самое крупное предприятие), и только у Нефтегаза взяли наперед мартовские платежи по налогу на прибыль и по акцизу 2 млрд 700 млн. Это я привел только крупные предприятия. Давайте, 5 млрд, которые прозвучали, отнимем от показателя того, что они собрали, и у нас получится невыполнение по налоговой службе страны. У нас получится увеличение долгов", - заявил Атаманюк.

Напомним, Атаманюк разгромил отчет "балабола" Гончарука в Раде.

Как сообщала Politeka, Атаманюк раскрыл украинцам глаза на ситуацию в экономике.

Также Politeka писала, что Атаманюк жестко прошелся по новой инициативе СНБО.