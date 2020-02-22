Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отчитался перед народными депутатами в ВРУ о работе правительства. Слова политика вызвали ажиотаж

В частности, Гончарука за якобы "успехи" жестко разнес экономический эксперт Юрий Атаманюк, пишет Znaj.ua со ссылкой на Телеграм-канал аналитика.

Не сдерживая себя в выражениях, Атаманюк назвал премьера "профаном", а от работы правительства у эксперта осталось "тошнотворное послевкусие". Атаманюк акцентирует внимание, что подтверждаются доагдки, что страна и "воровской Кабмин живут в параллельных мирах".

А именно эксперт прошелся по госаудиту и заявленном Гончаруком "искоренении коррупции".

"Первое. Аудит гос-ва. В понимании профана это сомнительная перепись населения. А мы то думали, что это инвентаризация земель госсобственности, аудит за 5 лет госмонополий и финансово-промышленных групп с выявлением ущерба, пополнением бюджета и привлечении виновных к расхищению народного добра и т. д.

Второе.Искоренение коррупции на самом высоком уровне. Я не прикалываюсь. То есть, крышевание Маркаровой и Верлановым конверта с оборотом 24 млрд в месяц, из-за чего прямые потери бюджета 4 млрд НДС в мес, выпуск на 230 млрд гособлигаций через банк мужа Маркаровой «Аккорд» под грабительские проценты на фоне сговора с главой НБУ Смолием ,это всё не коррупция на самом высоком уровне.

Искоренили системное рейдерство. Ура!!! Но я конечно извиняюсь, значит оно было в Минюсте. А где же тогда посадки. А вспомнил, посадили Петухова в кресло зам главы таможни страны. Это тоже не коррупция на самом высоком уровне.

Противно продолжать комментировать лживый бред туповатых аморальных никчем с липкими ручонками", - прокомментирова отчет премьера Атаманюк.

Ранее мы сообщали, в Украине провели соцопрос, который показал, что доверие граждан правительству Гончарука стремится к неизбежному нулю.

Так, согласно полученным данным, премьеру лично доверяют только 6%. Его отдельные действия поддерживают 29,5%, а не поддерживают более 50%.

Напомним, команда Зеленского-Гончарука пытается обмануть украинцев

Также Politeka сообщала, что соратница Зеленского переплюнула Гончарука и рассказала, что делать с платежками на газ