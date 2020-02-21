Юрий Атаманюк, эксперт по экономическим вопросам, рассказал о том, в какой катастрофической ситуации оказалась Украина, и чем это грозит в дальнейшем

Такое заявление он сделал в студии Politeka Online. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

«Есть объективная ситуация… Мы на первом месте в мире по уровню естественной убыли населения. Мы на первом месте в Европе по уровню смертности, в том числе детской. Мы на первом месте в Европе по нищете и темпам обнищания населения. Мы на первом месте в Европе по СПИДу и на втором месте в мире по туберкулезу. Вот идут колоссальные тенденции, которые ведут нас просто к деградации, деградации общества в целом, деградации как страны», - заявил эксперт.

Атаманюк также рассказал, к чему может привести нынешнее падение экономики Украины.

«При таком темпе не развития, а, к сожалению, падения экономики… Экономика она ж является основой политологических процессов, потому что если народ что-то не устраивает, он начинает это требовать. Так при таком обнищании, при такой жизни ниже уровня человеческого достоинства начинают всегда подниматься левые партии левые силы а-ля коммунисты, социалисты, которые говорят: «Грабь награбленное, забирай…». То есть те, которые борются не против того, чтобы были бедные, а те, которые борются против богатых. Выдавливают богатых – становятся еще беднее, потому что некому ни инвестировать, ни строить, ни развивать», - подчеркнул он.

Напомним, Атаманюк пролил свет на темное прошлое замглавы ОП Юлии Ковалив: интересные детали.

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