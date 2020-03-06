Андрей Пальчевский назвал главного олигарха Украины

Об этом телеведущий рассказал в видеоинтервью Politeka Online. (Чтобы посмотреть –проскрольте вниз).

«Это был план задурить наши мозги. Соросятами прикрывались, пока из олигархов выделился самый сильный… При Порошенко кто был главным олигархом? Ринат Леонидович. При власти Януковича кто был главным олигархом? Ринат Леонидович. А при Ющенко кто был главным олигархом? Ринат Леонидович. Да и при Ющенко – Ринат Леонидович. У нас есть один супер-олигарх, его зовут Ринат Леонидович Ахметов. Я очень надеюсь, что Ринат Леонидович, учитывая, что его судьба возвела в сан практически султана Украины, с возрастом сейчас станет менее компрадорским, как остальные олигархи, которые быстренько переводят деньги, и более патриотичным, ведь можно же вкладывать деньги в собственную страну», - заявил Пальчевский.

Также он рассказал, какое видит решение ситуации с влиянием олигархов на политику в Украине.

«Но для того, чтобы не просто надеяться на любого человека, ибо слаб человек, надо надеяться на институты. Я думаю, нам в обществе пора серьезную дискуссию провести о том, что институт президентства, в том виде, в котором он существует, ведет эту страну к катастрофе, потому, что с одним президентом олигарху всегда легче договориться, чем с двумя палатами парламента», - заявил Пальчевский.

Напомним, что Пальчевский разгромил команду Зеленского: «Власть дорого заплатит за сволочизм, который они нам устроили».

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскритиковал президента: «Доверия к Зеленскому нет и больше не будет никогда».

Также Politeka писала, что Пальчевский разгромил команду Зеленского: «Власть дорого заплатит за сволочизм, который они нам устроили».