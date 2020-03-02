Нынешняя власть «дорого заплатит» украинцам в случае вспышки эпидемии коронавируса в стране. Дело может дойти даже до смены правящей верхушки

Как сообщает Politeka, об этом в своем новом видеообращении рассказал украинский телеведущий Андрей Пальчевский. Он обратил внимание на то, как странно выглядит тот факт, что смертельный китайский вирус распространился уже практически по всей Европе, однако в Украине пока не зафиксировано ни одного случая заражения.

«По мере того, как в Европе не осталось стран, где не победил бы вирус – то есть он зашел во все – осталась только одна территория, руководимая нашими чудесными властями, которые придумали историю о том, что у нас вируса нет. То, что умирают люди, сейчас будет списываться на все, что угодно, а дальше пойдем по Чернобыльскому пути», - предупредил ведущий.

Он уверен в том, что неспособность справиться с риском эпидемии станет критическим ударом для нынешней власти.

«Надо понимать, что за это заплатит власть. Это понятно, что они закончатся сразу, как только начнется эпидемия, если она начнется», - подчеркнул Пальчевский.

Он считает, что коронавирус представляет серьезную опасность для Украины, и в нынешних условиях народ не может рассчитывать на адекватную помощь от правительства.

«Заплатит дорого власть за этот сволочизм, который они нам устроили…Как всегда останется народ один на один с проблемой. Меняются президенты, меняются правительства, а все те же сволочи делают с нами все, что хотят», - добавил Пальчевский.

Он посоветовал украинцам быть осторожными, мыть руки и меньше бывать в людных местах.

До этого мы писали о том, что Пальчевский заявил, что Зеленский сделал фатальную ошибку еще во время формирования свой команды.

«Владимир Зеленский допустил ошибку уже на этапе формирования своей команды. Он приблизил к себе одного человека. Этот приближенный запустил других людей, которые как пауки, сплели непробиваемую паутину».

Брешут??? брешут о вирусе... уроды! Gepostet von Андрей Пальчевский am Montag, 2. März 2020

Напомним, Пальчевский раскрыл главную беду Зеленского: "Как пауки, сплели...".

Как сообщала Politeka, команде Зеленского вынесли жесткий приговор, Пальчевский не сдержался.

Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл всю подноготную назначения премьера.