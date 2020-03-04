Андрей Пальчевский рассказал, почему президент Владимир Зеленский не распустит действующий созыв Верховной Рады

Об этом идет речь в новом видео обращении украинского телведущего, которое появилось на его странице в Facebook. (Чтобы посмотреть видео – проскроллье вниз)

«На телевидении, и главное на улице, мне задают один вопрос: «Распустит ли Раду Зеленский?» Ответ: «Не распустит». Если он распустит эту Раду, туда придут другие люди, и будет импичмент объявлен уже практически бездеятельному президенту. Поэтому они будут тянуть сейчас под руководством нового олигарха. Замена: вместо олигарха К, на арену выходит олигарх А в лице своего Дениса Шмыгаля. Остальные все перемены, кто-то министр экономики, и всех остальных – это не больше чем арьергардный бой за удержание у власти», - отметил журналист.

Пальчевский добавил, что единственный шанс для президента Зеленского восстановить репутацию – это посадить Петра Порошенко, как было обещано.

«Доверия к Зеленскому нет, и больше не будет никогда. Единственная надежда остается посадка Порошенко, но ее не будет, как и всего остального, что обещали еще весной», - заявил он.

Также Пальчевский отметил, что в Украине пора менять форму правления.

«Что делать нам, нормальным людям, патриотам Украины? Нам надо будет искать новые формы общественного согласия. С президентами шесть раз штангу давать больше нельзя. Давайте думать о новой Конституции друзья», - подытожил телеведущий.

ЗеЮщ? опять в штангу? ЗеЮщ? Gepostet von Андрей Пальчевский am Mittwoch, 4. März 2020

Напомним, Пальчевский раскрыл главную беду Зеленского: "Как пауки, сплели...".

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