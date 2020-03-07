Николай Томенко, украинский политик, лидер партии "Рідна країна", дал свою оценку новоизбранному правительству Украины во главе с премьером Денисом Шмыгалем

Об этом он сказал в студии Politeka Online. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

«Если бы например Чехов сидел здесь вместе с нами, Антон Павлович, то когда бы он посмотрел, проанализировал, то он написал бы бессмертную работу, которая называлась бы «Премьер-министр в футляре». Создавалось впечатление, что хотели человека, который вот условно ходит с папкой, [спрашивает] так что мы будем делать? И записывает. История с «какой разницей» перешла в «чего изволите», - отметил политик.

По словам Томенко, на должность премьера избрали человека, который бы не противоречил Зеленскому.

«Посмотрели, что Зеленский несмотря на свой молодой возраст и, казалось бы несистемность, в негативном смысле, когда говорим о старой политику… ему комфортно с тем человеком, который не дебатирует, не предлагает какие-то другие вещи», - отметил он.

При этом на вопрос является ли новый премьер Гончаруком номер 2, Томенко ответил: «Я думаю, еще хуже».

В то же время он назвал и плюсы нового Кабмина, в частности отсутствие в нем токсичных персон.

«Это такой тихий незаметный, «чтобы что-то не сделать», не проявить инициативу, а лучше что-то не сделать. Сам Шмыгаль он вот такой, такого формата», - отметил политик.

Также Томенко добавил, что есть вопросы к подбору людей в новый Кабмин: «Складывалось такое впечатление, что… Ринат Леонидович, у вас есть какой-то человек, чтобы мы взяли, чтобы он там не мешал? Хорошо. А там, Игорь Валерьевич, есть ли у вас значит в команде какая-то менеджер, чтобы мы взяли, что…».

Напомним, Томенко рассказал, что не так с отставкой Гончарука: "Правовое недоразумение..."

Как сообщала Politeka, Томенко сделал срочное обращение: "У украинцев хотят отобрать 122 миллиона..."

Также Politeka писала, что Николай Томенко вывел на чистую воду правительство: «Или манипуляция, или..."