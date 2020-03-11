Диджитализация вызывает опасения у некоторых украинцев, однако это абсолютно безосновательно

Об этом в студии Politeka Online заявил человек года 2019 Владислав Савченко, и объяснил почему. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

«Большие шаги сделаны именно в систематизации данных, поэтому еще всегда возникают вопросы: безопасно, опасно. Но почему год назад этого никто не спрашивал, а вся эта информация у государства была. То есть ничего не изменилось, приложение отображает данные, которые уже были у государства», - сказал Савченко.

Он добавил, что діджиталізація допомоще в будущем значительно экономить время и получать услуги быстрее.

«Діджиталізація – это все, что связано с деятельностью в интернете, с кодингом, с цифровизацией данных. Это перенос с материальных носителей на электронные носители. Это очень хорошо, потому что это сокращение времени. Сначала это колоссальное время занимает, но потом поиск, систематизация, базы данных… Очень легко и быстро и никакой бюрократии. Как получить какую-то справку, что-то в реестре ищут три недели, а потом говорят, что не нашли», - отметил Савченко.

Напомним, стали известны детали внедрения в Украине электронных паспортов.

в Частности, украинцам представили сразу несколько вариантов дизайна электронного паспорта гражданина для смартфона.

Главными данными электронного паспорта есть ФИО, фото и номер документа, а именно удостоверения личности можно будет проверить по QR-коду.

Возможность получить в мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы заграничного паспорта и ID-карты.

Напомним, у украинцев массово отбирают паспорта прямо на улице, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, украинцы навсегда избавятся от бумажных паспортов: что изменится и когда выдадут новые документы.

Также Politeka писала, что украинцев ждут серьезные перемены с документами: что нужно знать о паспорт в смартфоне.