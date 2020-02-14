Документ можно будет проверить по QR-коду

Стали известны детали внедрения в Украине электронных паспортов

Как передает Politeka.net, об этом в своем Facebook написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В частности, украинцам представили сразу несколько вариантов дизайна электронного паспорта гражданина для смартфона.

Глава профильного министерства также предложил украинцам выбрать наиболее понравившийся вариант.

"С помощью паспорта в смартфоне у нас с вами будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки (и еще много жизненных ситуаций)", – объяснил Федоров в своем Facebook.

По словам министра, главными данными паспорта он назвал ФИО, фото и номер документа, а само удостоверение личности можно будет проверить по QR-коду.

"Возможность получить в мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы загранпаспорта и ID-карты", – резюмировал Федоров в своем Facebook.

Ранее мы рассказывали о том, что Украина получила безвизовый режим со 128 странами мира. Об этом говорится в мировом рейтинге Henley & Partners.

По итогам минувшего года Украина оказалась на 43 месте среди 200 государств мира в рейтинге паспортов.

За последний год Украина получила безвизовый режим с Бахрейном и Саудовской Аравией. Однако, в 2019 году официальный Киев потерял безвиз с африканскими Джибути и Бенином.

Общее количество государств, которые без визы (или же с оформлением визы по прибытию в аэропорту) могут посещать украинцы, составляет 128 стран.

На первом месте уверенно закрепилась Япония. Ее граждане по состоянию на начало текущего года могут без виз посетить 191 страну.

Напомним, у украинцев массово забирают паспорта прямо на улице, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, украинцы навсегда избавятся от бумажных паспортов: что изменится и когда выдадут новые документы.

Также Politeka писала, что Украина получила новый безвиз, теперь официально: кому повезет насладиться экзотикой.