Стали известны детали внедрения в Украине электронных паспортов
Как передает Politeka.net, об этом в своем Facebook написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В частности, украинцам представили сразу несколько вариантов дизайна электронного паспорта гражданина для смартфона.
Глава профильного министерства также предложил украинцам выбрать наиболее понравившийся вариант.
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"С помощью паспорта в смартфоне у нас с вами будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки (и еще много жизненных ситуаций)", – объяснил Федоров в своем Facebook.
По словам министра, главными данными паспорта он назвал ФИО, фото и номер документа, а само удостоверение личности можно будет проверить по QR-коду.
"Возможность получить в мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы загранпаспорта и ID-карты", – резюмировал Федоров в своем Facebook.
Ранее мы рассказывали о том, что Украина получила безвизовый режим со 128 странами мира. Об этом говорится в мировом рейтинге Henley & Partners.
По итогам минувшего года Украина оказалась на 43 месте среди 200 государств мира в рейтинге паспортов.
За последний год Украина получила безвизовый режим с Бахрейном и Саудовской Аравией. Однако, в 2019 году официальный Киев потерял безвиз с африканскими Джибути и Бенином.
Общее количество государств, которые без визы (или же с оформлением визы по прибытию в аэропорту) могут посещать украинцы, составляет 128 стран.
На первом месте уверенно закрепилась Япония. Ее граждане по состоянию на начало текущего года могут без виз посетить 191 страну.
Напомним, у украинцев массово забирают паспорта прямо на улице, гремит скандал.
Как сообщала Politeka, украинцы навсегда избавятся от бумажных паспортов: что изменится и когда выдадут новые документы.
Также Politeka писала, что Украина получила новый безвиз, теперь официально: кому повезет насладиться экзотикой.