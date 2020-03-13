Несерьезное восприятие угрозы, которую несет коронавирус и, соответственно, саботаж проблемы могут обернуться крупными неприятностями

Чтобы понять, что такое коронавирус и насколько он опасен, стоит посмотреть на Италию, страну, в которой больше всего заболевших и умерших после Китая.

Такой совет в эфире Politeka-online озвучила народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

«Это тоже была безопасная страна, когда правительство предупреждало, но в лояльной форме, рекомендовало удержаться от походов, собраний, театров, от спрортивных состязаний и так дальше. И что сегодня имеют? Неконтролированную вспышку, которая привела только за последние сутки к тому, что погибли 130 человек. Это в Италии, которая имеет достаточно высокий уровень медицинского обеспечения, где работают органы и правоохранительные, и судейские, и так далее, и, казалось бы, власть на месте», – подчеркнула она.

Исходя из этого, парламентарий не советует пытаться как-то по своему интерпретировать все рекомендации и просьбы властей касательно коронавируса. Ответственные руководители общин, органов районной власти и так далее должны выполнять все предписания, а не играться.

«Это не рекомендация. Это четкие правила, которых мы должны придерживаться. Только тогда мы можем говорить о замедлении процессов», – пояснила гость студии.

Тем же, кто обвиняет руководство в излишней панике, она привела в пример канцлера Германии.

«Я слышу Ангелу Меркель, которая говорит, что чуть ли не 60% населения мира будет заражено коронавирусом. Вы думаете, она паникер или алярмист? Она знает, о чем она говорит», – подчеркнула депутат.

При этом Верещук отметила, что есть административная и уголовная ответственность за игнорирование предписаний о поведении во время чрезвычайных ситуаций.

«Давайте не будем испытывать судьбу и становиться теми первыми, кто потом будет нести ответственность за смерти своих граждан. Потому что эта ответственность все равно придет рано или поздно», – заявила слуга народа.

Тем временем в Украине уже зарегистрирована первая смерть от коронавируса. В больнице скончалась пенсионерка в Житомирской области, о болезни которой стало известно на днях.

Напомним, названы больницы в Киеве, где можно провериться на коронавирус.

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