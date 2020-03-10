В течение первых 2,2 дней инфекция дает о себе знать лишь у 2,5% больных

Ученые из США смогли определить, на какой день после заражения проявляется коронавирус

Исследование было опубликовано в научном медицинском журнале Annals of Internal Medicine.

По результатам проведенных исследований, в среднем инкубационный период длится 5,1 дня. Примерно половина инфицированных к этому времени ощущают на себе первые симптомы коронавируса.

Также в исследовании ученые объясняют, что только у 2,5% больных вирус появился на 2,2 дня, в 97,5% инфекция проявляется до 11,5 дня.

«Текущая рекомендация для активного мониторинга или карантина в течение 14 дней является разумной», — говорится в исследовании.

В это же время Украина принимает срочные меры, чтобы преградить распространению опасной инфекции Covid-19.

Работники медицинских учреждений или представители Государственной пограничной службы будут проверять температуру всем кто прибывает на территорию Украины. Осмотры проводятся обязательно также и на постах въезда-выезда в Луганскую, Донецкую области, а также Автономной Республики Крым.

В данный момент Минздрав также должен решить вопрос создания сети центров по контролю и профилактике заболеваний. Также поступило поручение обеспечить дежурство в пунктах пропуска реанимационных и автомобилей скорой помощи.

Также Министерство здравоохранения вместе с Министерством финансов Украины получили задание найти дополнительные средства для покупки диагностических материалов, тест-систем для определения вируса и различных средств защиты.

Таким образом правительство планирует уберечь граждан Украины от возможной опасности и остановить распространение инфекции по территории государства.

Кроме того, стало известно, что коронавирус COVID-19 добрался и до оккупированного российскими войсками Донбасса

Тревожную информацию сообщили порталы, подконтрольные оккупационной власти.

Сообщается, что женщину с подозрением на коронавирус госпитализировали в инфекционное отделение Донецка.

Известно, что она прибыла 6 марта в российский аэропорт Шереметьево из Китая. При первичном осмотре симптомы болезни у нее отсутствовали. Тест на коронавирус был отрицательный.

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