Смертельно опасный коронавирус COVID-19 распространился по всему миру

Люди в панике, поэтому прибегают к различным методам, чтобы уберечься. Специалисты говорят, что не стоит посещать массовые мероприятия, а также нужно часто мыть руки с мылом. Такие профилактические методы будут припятствовать заражению и распространению болезни.

Однако в России, несмотря на предупреждения, прошло массовое мероприятие. Так, сотни верующих выстроились к частице мощей пророка Иоанна Предтечи, которую привезли в Казанский собор Петербурга из Иерусалима, пишет fontanka.ru.

Девушка-волонтер для некой предосторожности стояла возле мощей с тряпочкой, стараясь вытирать следы от поцелуев. Стоит ли говорить, что за всеми она не успевала.

Также верующие прикасались и целовали чудотворную икону, взрослые даже подносили к ней детей.

Стоит отметить, что ранее РПЦ советовала дезинфицировать иконы и просила прихожан быть сдержанными, ведь к коронавирусу нельзя относиться легкомысленно.

Пост с фотографиями из собора появился в Твиттере. Он собрал немного лайков и комментариев.

"Блд, они целуют стекло закрывающее икону. Муд**ье", "так колдунство не сработает", "отлично! Коронная Благодать раздать всем. Начать с неистово верующих ...", "после 20 лет путинизма оставаться христианином, да еще и православным - это ФИНИШ! ", "Через тряпочку поймают Кишечную палочку, Паратифы, Холеру...", - написали пользователи сети.

Напомним, в Центре общественного здоровья Украины с начала года до 12 марта получено 46 подозрений о коронавирусной инфекцией COVID-19.

Так, из всех проверенных подозрений украинцев на коронавирус, только один случай подтвержден.

Ранее сообщалось, что доктор Евгений Комаровский в связи с коронавирусом рассказал - здоровому человеку носить маску нужно только в том, случае, если он контактирует с человеком с подозрением на COVID-19.

Также маску следует надевать человеку, который кашляет и чихает.

Что касается правильного использования масок, то они являются эффективными в связке с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.

Напомним, что коронавирус прорвался в "ДНР", у боевиков паника: "Закрывай границу!".

Также Politeka писала, что ситуация на границе Украины накаляется, заробитчане поставили всех под удар.

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