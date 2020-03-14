Телеведущая, актриса и певица, травести-дива Монро рассказала, что в подростковом возрасте мечтала о легких деньгах

Об этом она заявила в эфире Politeka-Life (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца). По словам Монро, сегодня многие молодые люди мечтают о легком заработке. Она не была исключением.

«Я в 14 лет мечтала, что за мной на Борщаговку приедет Дональд Трамп. Я смотрела конкурс в новогодние праздники «Мисс мира». А владельцем конкурса был Дональд Трамп. Он тогда был чуть помоложе. Правда, мне никогда рыжие мужчины не нравились. Но я чувствовала его через экран телевизора и понимала, что там громадные деньги», - отметила артистка.

По ее словам, тогда, ей никто не объяснил, что намного лучше зарабатывать самостоятельно, ведь если ты работаешь, то знаешь ценность деньгам. Монро отмечает, что сегодня для молодежи до сих пор актуальны легкие деньги, и многие девушки на такие предложения согласны. Артистка заявила, что около 80% аккаунтов красивых девушек в Инстаграм, которые публикуют откровенные снимки, это аккаунты эскортниц. Звезда надеется, что в скором времени таких девушек станет меньше.

Кроме этого, звезда отметила, что современная молодежь уже более толерантно относится к ЛГБТ-сообществу, они знают терминологию и знают, как ее использовать. Она считает, что молодежь в Киеве и, например, в Харькове, очень отличается. Но все «держат нос по ветру».

Как известно, травести-дива Монро (настоящее имя Александр Шевченко) одна из первых в украинском шоу-бизнесе ввела терминологию травести-дива. Также Монро стала первой украинской артисткой, которая заявила о себе как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса в Украине.

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