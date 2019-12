Українська модель і співачка Дар'я Астаф'єва шокувала мережу зовнішнім виглядом і попросила у шанувальників поради

Як передає Politeka.net, зірка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram кількома кадрами, на яких постала з макіяжем і без. Пишне густе чорне волосся і зухвалий погляд прямо в камеру - співачка попросила у шанувальників поради - як вона краще виглядає: нафарбованою чи ні?

Думки коментуючих розділилися, проте, стопудово, можна сказати, що фанати артистки люблять її в будь-якому вигляді.

"З такими зеленими очима і без мейка все чудово!"

"Як не крути - хороша ♥️"

"Too much makeup" (занадто багато макіяжу, - прим. ред.)

"Тобі досить лише губи нафарбувати і буде 🔥"

"Без, Дашенька 😘🌹"

"Ви прекрасні в будь-якому втіленні!! І завжди різна!! Це ж круто!!👍🏻❤️"

"Of course with make up👍" (звичайно, з макіяжем, - прим. ред.)

"Дивно це вимовляти... Але це крутіше ніж сі**ки!😮🙌🔥🔥"

"Опік очей 🖤"

"Левиця аррр"

"Волосся бомба"

"Краса серця відображається в обличчі 🤗"

"Мерлін Монро нашого століття, однозначно ❤️"

"Ось такі фото мені подобаються. У такий фотці є все :життя, думка,почуття..👏"

Раніше ми повідомляли, Даша поділилася пікантним фото, на якому засвітила зайве. Вона постала увідвертому білому вбранні, що ідеально підкреслює її форми. При цьому виконавиця закликала своїх прихильників задавати їй питання. Кадр співачка опублікувала в Stories, в якому також розмістила блок для того, щоб українці могли висловитися про її красу.

Також ми писали, Астаф'єва вразила відвідувачів нічного клубу, в якому вона виступала, своїм сексапільним нарядом. На зірці було довге чорне плаття з оригінальним декором сріблястого кольору. Від зони декольте неможливо відвести погляд.

Кадри з закритого виступу Даші з'явилися не тільки на її сторінці в розділі Сторіз, але і на сторінках багатьох зірок. Наприклад, Віка Смеюха - одна з учасниць "НеАнгелів" також виклала безліч кадрів із зіркою.

Нагадаємо, Астаф'єва влаштувала гарячу прогулянку в київському метро

Як повідомляла Politeka, Роздягнена Астаф'єва в блискітках показала груди