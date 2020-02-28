Змінила стать співачка Зианджа вирішила повернутися на сцену під новим псевдонімом

Співачка довгий час не виступала. Вона анонсувала вихід нового синглу і тепер назвала себе, як Zi Faámelu. Про це 29-річна трансгендер повідомила в соціальних мережах, передає Politeka.

"Дивна, волелюбна і відкрита світові. Мене звуть Зі Фамелу і сьогодні я рождаюсь заново! В честь цього для кожного з вас відкриті двері в мій авантюрний, спонтанний і вільний від суджень світ! Тут, у нескінченному Зараз, ви завжди можете бути собою. У новому десятилітті я віддаю перевагу любити і жити на повній потужності, без будь-яких правил і обмежень. Це ера розправлених крил, нових відкриттів і цілющої сили!Я рада поділитися з вами тим, що в березні у мене виходить дебютний сингл, - поділилася з передплатниками дівчина.

Співачка заявила про себе після зміни статі кілька років тому. Вона прийшла на шоу "Голос країни". Дівчина розгорнула всі крісла і вибрала тоді наставником Потапа.

Тоді про виступ трансгендера різко висловилася Тіна Кароль. Коли співачка покинула сцену, вона нелесно звернулася до Потапа. Після цього Зианджа звинувачувала студію "Квартал 95" у знущаннях над представниками ЛГБТ, коли про неї ті пустили кілька жартів в ефір.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка-трансгендер Зианджа перервала тривале мовчання і з'явилася в новому іміджі.

Після гучного повернення на українську сцену в рамках вокального шоу «Голос країни» співачка Зианджа знову пропала з соцмереж. Майже рік артистка не публікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram. Але днями Зианджа повернулася і здивувала новим іміджем. Співачка коротко обрізала волосся і перефарбувала в більш світлий відтінок.

Нагадаємо, Зианджа повернулася через рік і вразила новою зовнішністю

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