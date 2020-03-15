В то время, как в Украине объявлен карантин, включая запреты на любое организованное массовое скопление людей, депутаты Верховной Рады соберутся на сессию

Подобное решение главы ВР Дмитрия Разумкова украинский политик, лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко считает незаконным. Об этом он заявил в эфире Politeka On-line.

По словам Томенко, на следующей неделе, согласно распоряжению Разумкова, Рада работает в обычном режиме - заседания не отменяются, а это 422 нардепа, их помощники, работники Рады и так далее.

Томенко предполагает, что в данном случае, "есть попытка использовать термин "государственной необходимости".

"Ну, какая государственная необходимость, когда речь идет о жизни людей? У нас же болеют в мире и министры, и депутаты...", - воскликнул политик.

Томенко уверен, что "если проанализировать распоряжение председателя ВР, то оно подпадает под уголовную ответственность".

"Министерство внутренних дел объяснило, кто не будет выполнять эти решения (карантин, - прим.ред.), к тому будут применены административные и уголовные санкции (до двух лет лишения свободы). Я проанализировал и считаю, что однозначно сегодня можно открыть дело против председателя ВР, который не выполняет решение правительства, потому что он незаконно собирает достаточно большое количество людей, более того он ограничивает деятельность средств массовой информации (почему журналистам, экспертам запрещено прийти на эту, по-моему мнению, незаконную сессию? Понятно, что митинги и акции тоже запрещены)", - отметил Томенко.

Таким образом, эксперт предполагает, что можно по-тихому разрешить проблему с открытием земельного рынка.

"По моим рассчетам, где-то в четверг, после обеда, можно спокойно выйти на решение земельного законопроекта в целом. Президент Зеленский четко сказал, что для него это дело чести - как можно быстрее принять закон. Так, дело чести - это жизнь и здоровье граждан Украины?", - задается вопросом Томенко.

Ранее мы сообщали, Томенко назвал действия Кабмина в плане карантина из-за коронавируса "запоздалыми".

«Если посмотреть на то, что делается сегодня, возникает еще больше вопросов. Первый – не может быть 3-4 стандартов борьбы с ситуацией наведения порядков... Давайте посмотрим на ситуацию – Кличко и правительство. Что они сделали? Базовые позиции: запрет на массовые собрания. Первое, чтобы я сделал – абсолютно императивное решение в Украине, которые принимаются центральной властью. А местная власть может их только пояснить... Второе – можно и свои вопросы решить... Бороться с Covid-19 и себя не обидеть. Посмотрите на распоряжение главы Рады. Полностью не отменяется заседания парламента", - проанализировал ситуацию Томенко.

Напомним, что названы больницы в Киеве, где можно провериться на коронавирус: адреса.

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