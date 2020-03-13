Трехнедельный карантин, который ввели в Украине, ударит по всей украинской экономике в целом, и по многим семьям в отдельности

Как передает Politeka.net, многие украинцы потеряют деньги из-за отсутствия работы, многие будут вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск, а зарплаты некоторых людей серьезно снизятся.

Несмотря на то, что дети ушли на трехнедельный карантин, учителя будут работать. Впрочем, как и во время летних каникул. В Минобразования распорядились, чтобы учителя занимались с детьми дистанционно, а также взяли на себя часть других обязанностей – научных и методических. Кроме этого, учителей рекомендовали частично перевести на удаленную работу. Отмечается, что зарплата учителей от карантина не пострадает, если они будут заняты выполнением других обязанностей. В противном случае, работники образовательной сферы получат около 2/3 оклада.

Преподаватели, тренеры и организаторы различных курсов на карантин пойдут по своему собственному усмотрению. Впрочем, их заработок тоже может уменьшиться, если родители решат взять паузу и не водить детей на кружки.

Зарплата официантов и других сотрудников сферы развлечений серьезно уменьшится. Во-первых, меньше людей сейчас будет посещать заведения. Официантов уже предупредили о том, что количество смен будут урезать. Во-вторых, из-за карантина были отменены многие мероприятия, концерты и привозы (групп, DJ). Поэтому многие официанты, бармены и другие сотрудники ресторанного бизнеса серьезно пострадают. Особенно, учитывая тот факт, что основная часть зарплаты официанта – это чаевые.

Пострадают из-за карантина сотрудники кинотеатров, аквапарков, игровых зон в торговых центрах. Будет ли выплачиваться им зарплата во время карантина, зависит от заведения и владельцев.

При этом, заведения, которые готовят еду на вынос, скорее всего, увеличат свою выручку, так как многие люди будут заказывать еду домой. Кроме этого, заработают супермаркеты и магазины, в которых в последние дни наблюдается повышенный ажиотаж. Многих кассиров и охранников пришлось вызвать на дополнительные рабочие смены.

Напомним, что курс стремительно меняется, украинцев предупредили о росте цен: «Валюты не будет».

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