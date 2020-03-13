Украинский журналист, телеведущий и патриот Андрей Пальчевский сообщил о первой смерти пациентки в Украине от коронавируса
Женщина приехала в Житомирскую область из Италии. Об этом телеведущий сообщил на своем Телеграм-канале "ПАЛЬЧЕВСКИЙ" со ссылкой на свои источники.
Журналист сообщил, что украинка родом из Радомышля (Житомирская область). После возвращения из Италии состояние ее здоровья ухудшилось, после чего женщину доставили в больницу.
"Судя по тому, что в больнице единое снабжение воздухом, фармацией и инфекционного отделения - все эти разговоры власти о том, что мы готовы - фигня", - отметил Пальчевский.
Далее телеведущий попросил украинцев не слушать, что говорят врачи и журналисты, которые утверждают обратное. Пальчевский призвал принимать меры предосторожности: носить маски, мыть руки, не пускать детей в школу и т.д.
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"Если Зеленский ходит без маски, в отличие от китайского президента, и все остальные делают вид, что им пофигу, мол главное - землю продать пока карантин - их бесславным будет конец. А нам надо продержаться", - отметил журналист в конце.
Напомним, по мнению Пальчевского, Верховная Рада должна быть отправлена на карантин, а не принимать решение по земельной реформе.
Журналист обратил внимание на то, что Украина выделила мало средств на борьбу с возможной эпидемией китайского вируса по сравнению с другими странами.
По мнению Пальчевского, в целом ситуация с вирусом в нашей стране выглядит весьма подозрительно.
"Вы мне скажите, как может быть при 16 тысячах больных в Европе один больной в Украине? Это же полный нонсенс! И кто ответит за эту ложь?", - поинтересовался телеведущий.
Так, по словам Пальчевского, в офисе президента Украины Владимира Зеленского избрали неправильную тактику, скрывая от населения настоящую цифру о зараженных коронавирусом.
"Президенту Зеленскому надо реальных брать, крутых дядек, которые могут оторвать головы всем тем, кто не будет выполнять предписания карантина…», - отметил он.
Напомним, что Пальчевский: «У нас есть один супер-олигарх, и зовут его…»
Как сообщала Politeka, Пальчевский раскритиковал президента: «Доверия к Зеленскому нет и больше не будет никогда».
Также Politeka писала, что Пальчевский разгромил команду Зеленского: «Власть дорого заплатит за сволочизм, который они нам устроили».