Финансист Эрик Найман рассказал, нужно ли покупать доллары



Свой прогноз он озвучил в эфире Politeka On-line (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, желающим приобрести американскую валюту придется повременить.



"Если у человека до 10 тысяч долларов, то у него особых вариантов нет. Он может пока посидеть на этих долларах, но как только эпидемия коронавируса начнет сходить на нет, я думаю это будет ближе к лету, то тогда можно будет обратить свой взор на украинскую гривневую ВГЗ и их (доллары - ред.) покупать", - уверен эксперт.

Тем, у кого долларов больше 10 тысяч финансист советует открывать счета у американских брокеров.

"Это будет уникальная возможность заработать и купить в два или больше раз дешевле очень хорошие активы", - заключил он.

Ранее мы рассказывали о том, что, по прогнозу астролога Влада Росса, коронавирус сойдет на нет сразу же. Как только столбики термометров поднимутся выше +20 градусов.

Все люди, которые боятся столкнуться с коронавирусом, могут переждать эпидемию в жарких странах. Идеально для этого подойдут Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Отметим, что по состоянию на 16 марта в Украине уже зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусом. Одна женщина скончалась.

Напомним, Польша ввела жесткий контроль на своей границе.

Также Politeka писала: в Киеве объявлен карантин, почему люди возмущены.

Кроме того Politeka писала, что коронавирус неизбежен.