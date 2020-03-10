Польща однією з перших європейських країн прийняла рішення про введення санітарного контролю у зв'язку з поширенням коронавіруса COVID‑19

Зокрема, такі заходи вжито на сході країни на кордоні з Україною. Санітарний контроль починає діяти з вівторка, 10 березня. Про це повідомив представник Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Павло Шефернакер, передає "Польське радіо".

"Насамперед Росія, Україна, Білорусь і Литва. Там, де ми знаходимося в Шенгені, тобто в Литві, там буде контроль, як на західному кордоні", – сказав він.

За словами чиновника, відтепер на кордоні з країнами, які не належать до Шенгенської зони, обов'язковими будуть картки розташування та вимірювання температури. Причому процедури повинні охоплювати "всіх, хто перетинає кордон, включаючи легкові автомобілі".

"Сьогодні такі дії також починаються на паромах, які добираються до польських портів – Гдиня, Гданська, Свіноуйсьце", – додав Шефернакер.

9 березня подібні заходи стартували на кордоні Польщі з Німеччиною і Чехією.

Раніше ми повідомляли, Кабмін України прийняв кілька рішень щодо посилення перевірки тих, хто в'їжджає з-за кордону. Так, прикордонники будуть здійснювати огляд усіх осіб, які прибувають із зарубіжних країн, а також з анексованого Криму і окупованого Донбасу.

Крім того, до 11 березня чиновники повинні перевірити і визначити обсяг коштів, які необхідні для поповнення державного резерву. При цьому МОЗ та Мінфін повинні до цього числа подати пропозиції щодо збільшення фінансування на закупівлю лабораторними центрами МОЗ виробів медичного призначення.

Зазначимо, вчені із Сингапура приголомшили відкриттям з приводу коронавіруса, який, виявляється, здатний маскуватися під інші захворювання. Фахівці виявили нові симптоми захворювання, що викликається коронавірусом – вони відтворюють неправдиву картину про наявність у пацієнта лихоманки денге.

Відомо про два випадки, коли пацієнти опинилися в лікарні з симптомами денге – у них була висока температура і висип. При цьому вони не скаржилися ні на нежить, ні на біль в горлі (типова клінічна картина коронавіруса).

Коли пацієнтів перевірили на коронавірус, аналізи підтвердили його наявність. Пізніше фахівці розповіли, що лабораторні дослідження "можуть показувати хибнопозитивні результати на денге".

Нагадаємо, кошмар на судні з українцями, кількість жертв вірусу зростає: "заражених доведеться..."