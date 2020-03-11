Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив забезпечити виконання профілактичних заходів через загрозу поширення коронавіруса COVID-19

З'явилося офіційне розпорядження, передає LB.ua.

Нардепам рекомендують скасувати або перенести закордонні відрядження до зміни епідеміологічної ситуації.

Крім того, керівництву Апарату парламенту доручено вжити профілактичних заходів для нерозповсюдження простудних захворювань в адміністративних будівлях Ради.

Раніше повідомлялося, що Кабмін потурбувався пересуваннями українських заробітчан у зв'язку з ризиком епідемії коронавіруса.

У вівторок, 10 березня, відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому обговорювалося протидія поширенню коронавіруса в Україні.

Уряд всерйоз перейнявся ризиками, пов'язаними з поширенням захворювання.

зокрема, розглядається можливість в найближчі дні скасувати масові заходи і ввести додаткові заходи контролю на кордонах. Крім того, серйозну загрозу становлять заробітчани, які на тлі поширення хвороби в Європі все активніше повертаються в Україну.

Нагадаємо, коронавірус в Україні виявили 3 березня у чоловіка, який раніше подорожував до Італії. Станом на 10 березня його стан стабільний. Це єдиний підтверджений випадок.

10 березня в Чернівецьку обласну клінічну лікарню госпіталізували ще двох людей з підозрою на коронавірус.

Зазначимо, що у групі ризику зараження і летальності коронавіруса вікова група 70-79 і 80+ років, люди з захворюваннями дихальної системи, діабетики.

Американські вчені з'ясували, на який день після зараження, коронавірус дає про себе знати.

За результатами проведених досліджень, у середньому інкубаційний період триває 5,1 дня. Приблизно половина інфікованих до цього часу відчувають на собі перші симптоми коронавіруса.

Нагадаємо, коронавірус в Україні вдарив з новою силою, кількість людей у лікарнях зростає.

Як повідомляла Politeka, медики відповіли, через скільки днів коронавірус проявляється після зараження.

Також Politeka писала, що Польща вводить жорсткий контроль на кордоні з Україною: термінове заяву.