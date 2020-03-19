Украинцам достаточно соблюдать простые правила, чтобы защитить себя и своих близких от коронавируса

Такое мнение в эфире Politeka-online озвучил врач Константин Надутый. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца). По его словам, тем, кто сидит дома, нужно соблюдать все рекомендации, которые озвучивает МОЗ.

Надутый отметил, что самые опасные вещи те, до которых дотрагивается много людей. К ним лучше не касаться голыми руками. Это дверные ручки, кнопки лифта, корзинки для продуктов в супермаркетах.

Врач отметил, что в Украине очень много людей, которые болеют коронавирусом, но не знают об этом из-за отсутствия тест-систем. Он убежден, что сейчас, когда тесты завезли, количество больных будет стремительно расти. Болезнь просто начнут быстрее выявлять.

«Небезопасно то, к чему прикасаются другие люди. Телефон собственный, кстати, тоже небезопасен. Потому что ты взялся где-то за ручку в троллейбусе, а потом взял телефон и приложил его к уху. Кошелек, деньги. Эти вещи небезопасны», - отметил врач.

Надутый подчеркнул, что украинцам стоит на все смотреть с оптимизмом, потому что тревога плохо влияет на организм. Стресс и тревога - это постоянное истощение систем защиты организма. Врач советует носить маску. По его словам, маска не защищает полностью от вируса, но она способна снизить вирусную нагрузку.

«Одно дело, если в вас попадет миллион вирусов или войдет тысяча. Тысячу организм может на входе среагировать и убить. А миллион уже не сможет. Маска нужна не для того, чтобы защитить, а чтобы снизить вирусную нагрузку», - объясняет врач.

Вторая необходимая вещь, по словам специалиста, это дезинфекторы. Принципиально важно, чтобы люди обрабатывали руки после контакта. И последняя вещь, которую специалист советует соблюдать во время эпидемии – это избегать неоправданных контактов с другими людьми.

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