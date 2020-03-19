Українські медики опинилися один на один з епідемією без належного захисту і мінімально необхідних матеріалів

Про це заявило відразу кілька лікарів, в тому числі відомий педіатр Євген Комаровський, пише Politeka.

Як заявив Комаровський у себе в Фейсбук, терміново накупити хороших лікарів і медсестер неможливо. Він сподівається, що люди це зрозуміють, але може бути вже пізно. Лікар розповів, що намагався кілька разів звертатися до влади з порадами щодо захисту медичних працівників від коронавіруса, але відповідної реакції не було.

«Інших попереджаю: коронавірус доб'є медиків, які ще є! Кожен мер зобов'язаний зайти в інфекційне відділення на підвладній йому території і оцінити якість засобів індивідуального захисту!», - заявив Коморовський.

Він також показав фотографію захисного костюма, який видали українським медикам.

Крім цього, крик про допомогу у себе в Instagram опублікувала лікар - реаніматолог Ніколь Скокова. Вона розповіла, як йдуть справи в київських лікарнях.

«У моєму відділенні ні масок, ні дезрозчинів, немає достатньої кількості апаратів ШВЛ і сказали НЕ БУДЕ!!! З завтрашнього дня більша половина лікарів, всі санітарки і 80% медсестер (яких і так дефіцит) не зможуть приїхати на роботу, тому що вони живуть за межами столиці і не мають автомобіля. Я не маю можливості їздити на таксі, а медсестри і санітарки тим більше (20-50 км навіть за мінімальним тарифом дорого!)», - пише вона.

За словами медика, влада говорить, що в лікарнях все є, але це брехня.

«Зважаючи на відсутність навіть мінімуму для індивідуального захисту, весь медичний персонал буде поголовно боліти, що призведе до кадрового дефіциту. А пацієнти будуть "лікуватися" самостійно. З індивідуального захисту потрібні не просто маски, а респіратори ffp3 (мінімум три одиниці на добу на кожного), дезрозчини і розвозка для медичного персоналу», - зазначила дівчина.

Нагадаємо, що кияни перекривають дороги через карантин, сил терпіти більше немає: «Це знущання».

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