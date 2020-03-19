У цьому році, згідно з прогнозом, буде справжня кризова ситуація: зарплати впадуть, а ціни зростуть
Про це повідомляє президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, пише "Главред".
За його словами, через карантин та паніку економіка "розсиплеться у прах". А на її відновлення піде не менше трьох років.
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"Навіть не сподівайтеся, що з закінченням карантину закінчаться і проблеми. В цьому році все буде дуже погано: і курс буде ненормальним, і ціни суттєво зростуть, і реальна зарплата впаде… По суті, буде справжня кризова ситуація. У 2021 році, можливо, ситуація трохи стабілізується, а через два роки і більше можуть стати помітні якісь поліпшення", - заявляє аналітик.
"У нашій країні що не день, то нові "реформи" (нові заборони й обмеження). А будь-яка заборона і будь-яке обмеження тільки сприяє наростанню паніки, через яку країну в цілому, так і курс її національної валюти зокрема буде лихоманити", - зазначає експерт.
Паніка стає чи не сильнішою проблемою, ніж сам карантин, згадати тільки "страшилки" про 100-200 гривні за долар: "Через паніку гривня падає, і ми своїми руками ховаємо економіку", - журиться Охріменко.
До речі, зовсім інакше йдуть справи в сусідній Польщі.
"Україна не є нафтовидобувною країною! Як у нас може бути девальвація. Це маячня! У тій же Польщі зараз девальвації немає – там, навпаки, ревальвація. Це ще раз говорить про те, що наша влада власними руками розвалює економіку", - підкреслює аналітик, додавши, що це "не світова криза, а українська".
Раніше ми повідомляли, інший економічний експерт Віктор Суслов поділився схожими думками про вплив карантину.
"Неминуче ці заходи (карантин, - прим.ред.) призведуть до зниження життєвого рівня українців, змусивши їх витрачати значну частину своїх заощаджень, у кого вони є, на те, щоб жити. І змусивши голодувати тих, у кого заощаджень немає», - зазначив Суслов.
Нагадаємо, українців попередили, чим небезпечний карантин через коронавіруса.
Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".
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