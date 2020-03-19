У цьому році, згідно з прогнозом, буде справжня кризова ситуація: зарплати впадуть, а ціни зростуть

Про це повідомляє президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, пише "Главред".

За його словами, через карантин та паніку економіка "розсиплеться у прах". А на її відновлення піде не менше трьох років.

"Навіть не сподівайтеся, що з закінченням карантину закінчаться і проблеми. В цьому році все буде дуже погано: і курс буде ненормальним, і ціни суттєво зростуть, і реальна зарплата впаде… По суті, буде справжня кризова ситуація. У 2021 році, можливо, ситуація трохи стабілізується, а через два роки і більше можуть стати помітні якісь поліпшення", - заявляє аналітик.

Охріменко пояснює, чому в даний час "лихоманить" курс гривні і що буде далі. За його словами, не можна точно спрогнозувати, що відбуватиметься з гривнею, з-за паніки.

"У нашій країні що не день, то нові "реформи" (нові заборони й обмеження). А будь-яка заборона і будь-яке обмеження тільки сприяє наростанню паніки, через яку країну в цілому, так і курс її національної валюти зокрема буде лихоманити", - зазначає експерт.

Паніка стає чи не сильнішою проблемою, ніж сам карантин, згадати тільки "страшилки" про 100-200 гривні за долар: "Через паніку гривня падає, і ми своїми руками ховаємо економіку", - журиться Охріменко.

До речі, зовсім інакше йдуть справи в сусідній Польщі.

"Україна не є нафтовидобувною країною! Як у нас може бути девальвація. Це маячня! У тій же Польщі зараз девальвації немає – там, навпаки, ревальвація. Це ще раз говорить про те, що наша влада власними руками розвалює економіку", - підкреслює аналітик, додавши, що це "не світова криза, а українська".

Раніше ми повідомляли, інший економічний експерт Віктор Суслов поділився схожими думками про вплив карантину.

"Неминуче ці заходи (карантин, - прим.ред.) призведуть до зниження життєвого рівня українців, змусивши їх витрачати значну частину своїх заощаджень, у кого вони є, на те, щоб жити. І змусивши голодувати тих, у кого заощаджень немає», - зазначив Суслов.

Нагадаємо, українців попередили, чим небезпечний карантин через коронавіруса.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

Також Politeka писала, що українці не зможуть повернутися з Росії через коронавіруса, прийнято радикальне рішення.