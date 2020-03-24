Карантин из-за коронавируса больно ударит по мировой экономике и по жизни украинцев

Как сообщает Politeka.net, политолог Андреас Умланд рассказал для Politeka on-line, что произойдет с экономикой после карантина (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, после прекращения вынужденного карантина из-за вспышки коронавируса, богатые страны станут еще богаче, а бедные еще беднее.

"В будущем произойдет мировая олигархизация. В частности из-за того, что есть довольно правые правительства Великобритании и США, да и в России тоже. Все это потом перейдет в такую антисоциальную новую реальность, в которой государства будут слишком слабы для того, чтобы спасать "маленьких людей", которые не смогут нормально жить в этой новой реальности. А богатые, тем временем, найдут для себя выход", - заявил эксперт.

Он также добавил, что существует мнение якобы радикальное либертарианство (система ценностей основанная на отсутствии агрессии и принуждении - прим.ред.) не годится для мира в котором есть публичные и общественные вызовы, да и рынок экономики такой подход не спасет.

"Но у меня есть немного иное понимание проблемы. Например, мы можем изменить общественное мнение, ведь если есть публичная поддержка, значит есть и политическая воля. Именно это играет большую роль в борьбе с климатическими проблемами. Климатические изменения стали наибольшим вызовом XXI века и кризис коронавируса показал, что можно изменить поведение людей очень резко. В этом вызове я вижу шанс - изменить климатическую проблему", - резюмировал политолог.

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