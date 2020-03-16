Больше всего в Украине от карантина пострадала авиационная отрасль, которая понесла колоссальные убытки

Об этом в эфире украинского телеканала заявил аналитик Алексей Дорошенко, передает Politeka.net.

Эксперт также предположил, что из-за эпидемии коронавируса могут и вовсе "похоронить" туристическую отрасль.

"Только МАУ и только в Италию отменила 2 тысячи рейсов. Это означает, что эта отрасль вообще может быть похоронена. Кроме того, туристическая (отрасль пострадала, - ред.). Это может сказаться на показателях безработицы, потому что много людей будут возвращаться, в том числе, из Италии. Это будет касаться промышленности и всех отраслей…", - заявил он.

Дорошенко также предположил в эфире, что пандемия коронавируса может серьезно изменить мировую экономику.

Помимо этого, финансовый аналитик прокомментировал вероятность объявление в Украине дефолта на фоне предстоящих значительных внешних выплат.

"Слово дефолт не такое уже и страшное. В 2014 и 2015 годах у нас была значительно худшая ситуация и мы тогда не подошли даже к техническому дефолту. У нас есть проблема, когда в прошлом году, когда была стабильная ситуация, делали эксперименты, которые оказались неудачными", - успокоил Дорошенко украинцев.

Подытоживая, эксперт заявил, что худший сценарий для Украины в условиях карантина и эпидемии коронавируса - технический дефолт, но на сегодняшний день он маловероятен.

"Если мы снова начнем экспериментировать, то можем получить ситуацию, когда у нас не будет чем погашать внешние выплаты. Худший случай – технический дефолт, но он выглядит маловероятным", - резюмировал он в эфире телеканала.

Стоит отметить, что в условиях дефолта в стране могут заморозить социальные программы и урезать льготы. Более того, НБУ может запустить "станок", из-за чего гривна обесценится.

Ранее мы рассказывали, как пандемия коронавируса отразится на экономике. Многие эксперты сходятся во мнении, что потери от карантина будут огромными, но какими именно, пока никто не знает.

По словам эксперта Сергея Куща, только прямые потери будут составлять примерно 20 миллиардов гривен за один квартал.

Напомним, что условия карантина ужесточат, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса, принято радикальное решение: что изменится с 17 марта.