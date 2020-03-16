Сотни украинцев не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом

Так, автобус с украинцами из Кельна в Киев застрял на немецко-польской границе. Домой не могут попасть 46 человек

Не пускают поляки. Говорят - граница закрыта для иностранцев.

У людей заканчиваются продукты, у некоторых - медикаменты.

"Украинское посольство в Германии не берет трубку, а в польском заявили, что помочь не могут. Горячая линия МИД тоже молчит", - жалуются пассажиры.

"Мы были на пропускном пункте Франкфурт на Одере в 20:30 вечера. Поляки нам всем померяли температуру, все в норме. Проверили документы, тоже все ок, но дальше так и не пустили" - заявила телеграм-каналу Pavlovsky News пассажир автобуса Светлана Шубко.

Отмечается, что на польско-украинской границе работают только три пункта пропуска – "Рава-Русская", "Ягодин" и "Краковец". При этом, как рассказал, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, из-за проблем с закрытием пунктов пропуска со стороны Польши, попасть в Украину не могут несколько сотен людей, передает OBOZREVATEL.

По его словам, по сравнению со вчерашним днем ситуация заметно улучшилась, однако на польской границе еще остаются украинцы.

"Пешего перехода границы сейчас нет. Единственный такой пункт пропуска, который был по состоянию на вчерашний день – "Шегини", после его закрытия люди перешли на "Корчеву-Краковец". На месте их подсаживали в автомобильный транспорт, на украинской стороне мы уже с помощью местных властей предоставили автобусы. Мне известно, что таким образом удалось помочь примерно 5 сотням людей", – пояснил Демченко.

При этом, по данным пресс-секретаря Госпогранслужбы, на данный момент на польской границе около ста человек планировали пешеходным путем перейти границу, а сейчас ждут возможность подсесть в авто. Машин же на границе примерно двести, без учета грузового транспорта.

"Также мне известно, что на территорию Украины из-за распоряжения Кабинета министров не попали 50 иностранцев. Они были перенаправлены на границе", – добавил Демченко.

Как сообщалось, в полночь понедельника, 16 марта, Украина закрыла около сотни пунктов пропускных пунктов на границе из-за карантина в связи с пандемией коронавируса.

Государственная таможенная служба показала все КПП, которые прекращают действовать на период по 3 апреля.

Напомним, зараженных коронавирусом украинцев все больше: срочное заявление МОЗ.

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