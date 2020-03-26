Среди украинских депутатов есть зараженные коронавирусом, которые скрывают свою болезнь, продолжая передавать вирус среди своего окружения

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил для Politeka on-line нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Кроме того, он раскритиковал депутатов, которые сидят по домам в то время, когда защитники защищают Украину на Донбассе, а врачи борются за жизни людей из коронавирусом (чтобы посмотреть видео доскрольте страницу до конца).

"Товарищи (депутаты прим.ред.), которые приперлись из Куршевеля и привезли з собой эту заразу, заразили коронавирусом уже пять депутатов. Они, ведь знали, что там коронавирус, но прилетев, не отправились на карантин, а пошли на работу. И теперь пять депутатов с подтвержденным диагнозом, а сколько людей скрывается мы себе даже представить не можем", - возмутился Дубинский.

Ко всему прочему, он выразил убеждение, что никто не знает о десятках случаев подозрения и заболевания у украинских депутатов, которые ходили себе спокойно в Раду. А также заявил, что количество заболевших на коронавирус нардепов стремительно растет.

"Они не хотят информировать общественность, что у них, возможно, такая болезнь, ведь они общались с друзьями, партнерами, ходили по званным ужинам, тусили по ресторанам и ночным клубам. В случае подозрения или подтверждения диагноза, любой человек должен рассказать о своих связях, и о любовницах в том числе. А кто хочет это делать? Никто. Поэтому они молчат, но это безответственно, что приводит к еще большим заражений", - объяснил Дубинский.

Также он обратил внимание, что уже сейчас депутаты не приходят в парламент, хотя по Конституции Украины они должны лично присутствовать, а не общаться по Skype. Он также считает, что среди депутатов уже 20-30 случаев заражения, но они должны ходить на работу используя все средства безопасности.

"Это настоящее дезертирство в ситуации военного времени. Если полицейские выходят на улицы и защищают нас от преступников, врачи борются с вирусом и другими болезнями физически, то почему депутаты, которые получают в разы больше сидят по Skype. Давайте тогда и Родину защищать по Skype", - резюмировал нардеп, не скрывая своего негодования.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

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