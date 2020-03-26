В этой ситуации может оказаться каждый

Количество заболевших коронавирусом в Украине увеличивается с каждым днем, и сегодня уже 145 подтвержденных случаев заболевания, из которых пять летальных

В такой ситуации важно не впадать в панику, а делать все возможное, чтобы обезопасить себя от заражения. А вот что делать, если в доме появился человек с симптомами коронавируса, рассказали в Национальной службе здоровья Украины, передает Politeka.

В этом случае главная задача – предотвратить распространение микробов.

Первое, что нужно сделать в сложившейся ситуации, – найти возможность изолировать человека в отдельной комнате, особенно если в доме есть люди из группы риска.

Нужно максимально избегать обмена личными предметами: полотенцами, постельным бельем, посудой, а также не пользоваться общими гаджетами. Прежде, чем взять телефон или пульт от телевизора, стоит его хорошо продезинфицировать.

Заболевший член семьи должен надевать маску, когда находится в комнате с другими. Если он по каким-то причинам не может ее носить, тогда это нужно сделать остальным, кто живет в квартире.

Мытье рук – одна из самых эффективных мер профилактики заражения. Это нужно делать не меньше 20 секунд, особенно после взаимодействия с больным человеком. В качестве альтернативы можно использовать дезинфицирующие средства для рук с минимум 60%-ым содержанием спирта. Водка, кстати, в этот перечень не входит.

Ни в коем случае нельзя трогать глаза, нос и рот. Это следует четко объяснить и всем домочадцам.

Поверхности, к которым на протяжении дня прикасаются чаще всего, а это стулья, столы, дверные ручки, выключатели, пульты и краны, следует дезинфицировать ежедневно. Во время этого процесса необходимо надевать защитные перчатки.

Ранее мы рассказывали, что, по словам вирусолога с 30-летним опытом Аллы Мироненко, прогулки на свежем воздухе во время карантина не несут никакой опасности. Просто следует позаботиться о средствах защиты, а также избегать близких контактов с другими людьми (объятия, рукопожатия, поцелуи в щечку).

Напомним, ученые разрушили надежду на спасение от коронавируса.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о грязном способе распространения коронавируса: "карантин не поможет".

Также Politeka писала, что у нардепов обнаружили спасение украинцев от коронавируса.