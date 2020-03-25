Коронавирус может распространяться через сточные воды, что делает нынешние карантинные меры недостаточными для его сдерживания

Как сообщает Politeka, об этом в своем Телеграм-канале написал соучредитель Украинского института будущего, политолог Юрий Романенко со ссылкой на СМИ Нидерландов. Он рассказал об исследовании Национального института охраны здоровья и окружающей среды Нидерландов, в ходе которого вирус был обнаружен в сточных водах.

Как выяснилось, коронавирус выявили в сточных водах Амстердама и города Тильбург, а также в очистных сооружениях Loon op Zand. Это значит, что люди с COVID-19, сами того не осознавая, заражают и окружающую среду.

Романенко указал на то, что в связи с этим фактом нынешние карантинные меры могут стать недостаточными для сдерживания вируса. По словам политолога, в таких условиях нужен полный автономный карантин.

«Получается, что мало находиться в карантине, но это еще и должен быть абсолютно автономный карантин. Интересно, что покажет анализ стоков на Бортнической станции в Киеве», - написал Романенко.

Отметим, что Бортническая станция аэрации очищает все стоки Киева и близлежащих населенных пунктов. От ее работы зависит состояние экосистемы не только столицы и области, реки Днепр, но и Украины в целом.

Напомним, Романенко рассказал, как изменится Украина после пандемии коронавируса.

Как сообщала Politeka, Романенко снял розовые очки с украинской власти и раскрыл ситуацию с эпидемией.

Также Politeka писала, что Романенко предрек Украине коллапс из-за коронавируса: "этого можно избежать, только если...".