Нардепы считают, что подготовили Украину к пандемии коронавируса, но на самом деле они совершили непоправимую ошибку

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил для Politeka on-line нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Кроме того, он рассказал, как на самом деле Украина подготовлена к борьбе с пандемией коронавируса (чтобы посмотреть видео доскрольте страницу до конца).

По словам Дубинского, нардепы хорошо защитили страну от коронавируса, но лишь на бумаге, в реальности же они припустились огромной ошибки.

"В реальности у нас настоящая ж*па. Мы предприняли на бумаге какие-то меры, чтобы обезопасить страну от коронавируса, а потом взяли и открыли границу для 1 млн граждан Украины, которые прилетели из заграницы. Открыли им границы без тестов, без карантина, без обсервации, людям, которые завезли десятки, а то и сотни тысяч кейсов с коронавирусом. А потом оставили их в ореолах своего обитания, чтобы они дальше заражали людей", - отметил Дубинский, назвав такое положение дел: "полным бредом".

Кроме того, нардеп признал, что в Украине больницы практически не подготовлены к тому, чтобы принимать зараженных коронавирусом.

"У нас даже нет банальных антибиотиков, что уже говорить об аппаратах для искусственной вентиляции легких и об защитных костюмах для врачей и медсестер. Даже нет вещей индивидуальной защиты для врачей: очков, бахил, перчаток. Мы все закрыли, ведь другого выхода нет и спасать людей просто нечем", - отметил нардеп, раскрыв горькую правду о подготовке Украины к коронавирусу.

Он также отметил, что у нас было 3 тысячи аппаратов для искусственной вентиляции легких, а стало 10 тысяч аппаратов, но многие из них уже устарели и совсем не помогут в борьбе с коронавирусом.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

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