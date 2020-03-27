После карантина более миллиона украинцев останутся без работы



Такое мнение в интервью для Politeka on-line озвучил политический аналитик Андрей Вигиринский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).



По его словам, большие олигархи, которые задолжали перед бюджетом Украины, могут помочь только медицине.



"Как проявление доброй воли они могли б напрячься и заплатить, но вряд ли мы сможем допустить, что "Укрнафта" погасит свой долг. Не нужно идеализировать бизнес, это абсолютно разные вещи. Если мы говором о медицине, то бизнесмены, меценаты, политики могут сделать пожертвования, но это пойдет только на нужды медицины.", отметил аналитик.

Также он уверен, что как только пандемия закончится большое количество людей потеряет свои рабочие места, а те люди, которые приехали с заработок за границей не смогут сразу же вернуться на старую работу.

"Дополнительно потеряют работу 300 тысяч человек и после открытия границ почти миллион людей не смогу выехать на прежние места работы. Для этих людей тоже нужно создавать рабочие места.", - отметил он.

Стоить отметить, что до конца пятницы, 27 марта, будет закрыто государственную границу и прекращены все пассажирские перевозки. На такие меры власть Украины пошла из-за распространения коронавируса.

По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 62 новых случая.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

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