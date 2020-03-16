В Украине прекратили выдавать визы а фоне распространения коронавируса и введения карантинных мероприятий, в частности закрытия границ

Такое заявление в ночь на понедельник, 16 марта, сделали в Министерстве иностранных дел, передает пресс-служба.

Оказывается, соответствующий запрет начал действовать еще с пятницы, 14 марта. Меры временные.

"В связи с объявлением в Украине карантина, целью которого является предупреждение распространения COVID-19, консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и Департамент консульской службы МИД Украины временно прекращают ведение приема граждан и выдачу виз с 14 марта 2020 года", – говорится в сообщении.

Когда выдача визовых документов возобновится, пока неизвестно. В МИД поообещали, что подробности уточнят позднее.

Добавим также, в полночь понедельника, 16 марта, Украина закрыла около сотни пунктов пропускных пунктов на границе из-за карантина в связи с пандемией коронавируса.

Государственная таможенная служба показала все КПП, которые прекращают действовать на период по 3 апреля.

"Ограничения пропускных операций на государственной границе Украины вводятся в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии COVID-19. Так, с 00.00 16 марта временно закрывают около сотни пунктов пропуска (контроля), еще в почти полсотни пунктах пропуска временно прекращается пешее сообщение. Продолжат работать пункты пропуска, в которых большая пропускная способность", – отчитались в Госпогранслужбе.

В ГПСУ напомнили, что решением СНБО гражданам Украины рекомендовано воздержаться от выезда за границу.

Также в ночь на понедельник временно запретили въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства.

Исключения касаются таких категорий лиц:

имеющих право на постоянное или временное проживание в Украине;

являющихся супругами или детьми граждан Украины;

работников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажей.

Въезд в Украину других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством иностранных дел.

"Подчеркиваем: граждане Украины могут в любое время вернуться в Украину. СНБО рекомендует украинцам вернуться из-за границы до 17 марта, а тем, кто не успеет и не сможет самостоятельно вернуться – обращаться в посольства и консульства Украины в странах пребывания по каналам коммуникации, указанным на интернет-страницах этих дипучреждений. Ведь с 00:00 17 марта 2020 года временно прекращаются регулярные международные пассажирские перевозки через все пункты пропуска (контроля) через государственную границу Украины. Указанные ограничения на границе будут действовать до 3 апреля 2020 года, если из-за ситуации с распространением заболеваемости пандемическим вирусом не будет принято другое решение", – акцентировали в ГПСУ.

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